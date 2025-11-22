Εξαφάνιση Αμαλίας Νικολοπούλου: Ανατροπή στην υπόθεση - Βρέθηκε η σορός της μετά από 4 χρόνια

Νέα τροπή στην υπόθεση της 75χρονης Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά, η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή το 2021 και έκτοτε αγνοούνταν.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση, καθώς τέσσερα χρόνια μετά, η σορός της 75χρονης εντοπίστηκε σε σπηλιά βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων στην ίδια περιοχή, μετά από ανώνυμη πληροφορία.

Συγκεκριμένα, με αφορμή ένα τηλεφώνημα στο ΑΤ της περιοχής, που έφτασε στη συνέχεια στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ξεκίνησε νέα έρευνα από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άτομο τηλεφώνησε - διατηρώντας την ανωνυμία του - και υπέδειξε ένα σημείο απόκρημνο, σχεδόν απάτητο που όπως υποστήριξε βρίσκονταν οστά που έμοιαζαν ανθρώπινα. Η τοποθεσία μάλιστα, δεν απείχε πολύ από το σημείο όπου ένας βοσκός είχε εντοπίσει τα ρούχα της αγνοούμενης.

Μετά από μία ανάβαση σχεδόν 2,5 ωρών μέσα στο δάσος άτομα της εκπομπής έφτασαν στο σημείο. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν περάσει από εκεί ομάδες εθελοντών, αλλά δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος της.

Τελικά, μετά από μία πολύωρη πορεία μέσα από δύσβατες ανηφόρες, φέρεται να εντόπισαν τα οστά της Αμαλίας Νικολοπούλου. Η σορός βρέθηκε ακέραιη σε ύπτια θέση εντός του σπηλαίου.

Οι Αρχές τις τελευταίες ώρες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση μετά τον εντοπισμό της σορού της καθώς η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις τόσο για τις συνθήκες εξαφάνισης όσο και του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, τα ερωτήματα πληθαίνουν αντί να λύνονται καθώς θεωρείται απίθανο ένας άνθρωπος στην ηλικία της, να βρέθηκε σε βάθος τεσσάρων μέτρων μέσα σε αυτή τη σπηλιά.