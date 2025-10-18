Επιστρέφει ο Δακτύλιος: Όλα όσα αλλάζουν από τη Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 επανέρχεται σε ισχύ ο Μικρός Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) να έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το βράδυ της Παρασκευής.
Ο Δακτύλιος θα ισχύει έως τις 24 Ιουλίου 2026 και θα εφαρμόζεται:
- Δευτέρα έως Πέμπτη: από 07:00 έως 20:00
- Παρασκευή: από 07:00 έως 15:00
Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.
Πώς θα λειτουργεί
Όπως κάθε χρόνο, θα εφαρμόζεται το σύστημα μονά-ζυγά:
- Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.
- Τις μονές ημερομηνίες, όσα έχουν μονό αριθμό στην πινακίδα.
Η περιοχή που περικλείεται από τον Δακτύλιο ορίζεται από τους εξής δρόμους: Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Α. Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας.
Ποια οχήματα εξαιρούνται
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 169743 (ΦΕΚ Β 5565/17.10.2025), ελεύθερα στον δακτύλιο μπορούν να κυκλοφορούν:
- Οχήματα με πλήρη εξαίρεση
- Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV)
- Plug-in υβριδικά (PHEV) με εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km
- Οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου (CNG/LPG) με εκπομπές κάτω από 120 g/km
- Οχήματα Euro 6d με εκπομπές κάτω από 120 g/km (με πιστοποιητικό)
- Επαγγελματικά οχήματα μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά βαν και φορτηγάκια)
Επιπλέον εξαιρέσεις
- Οχήματα ΑμεΑ (με ειδική σήμανση)
- Οχήματα μονίμων κατοίκων δακτυλίου (μία άδεια ανά νοικοκυριό)
- ΜΜΜ, ταξί, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, στρατιωτικά και υπηρεσιακά οχήματα
- Ξένα διπλωματικά οχήματα
- Οχήματα car sharing με ειδική σήμανση
- Οχήματα με ειδική άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας εντός δακτυλίου
Οι κάτοχοι που δικαιούνται εξαίρεση μπορούν να εκδώσουν ψηφιακό σήμα κυκλοφορίας μέσω του gov.gr, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.