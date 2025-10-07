Επεισόδια με δακρυγόνα στην πορεία για τη Γάζα

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα, ανήμερα της συμπλήρωσης των δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Φεστιβάλ Supernova.

Η πορεία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και κατευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ με δεκάδες αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, προχωρώντας στη χρήση δακρυγόνων και κρότου - λάμψης προς τους διαδηλωτές, στο ύψος του Δαναού. Τα επεισόδια επεκτάθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών για να απωθήσουν το πλήθος προς τη Λεωφόρο Κηφισίας.

Αφού ολοκληρώθηκε η πορεια, τα επεισόδια εντάθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές.

Επεισόδια στην Πανόρμου κατά τη διάρκεια πορείας για τη Γάζα με κατεύθυνση προς την πρεσβεία του Ισραήλ #επεισοδια #πανορμου #πορεια #γαζα pic.twitter.com/ZkhSkAzCFT — LiFO (@lifomag) October 7, 2025

Στην πορεία συμμετείχαν περισσότερα από 3.000 άτομα με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Οι διμοιρίες των ΜΑΤ επιχείρησαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές σε τρεις κατευθύνσεις: στην κάθοδο της Λ. Κηφισίας προς τη Βασιλίσσης Σοφίας, προς την οδό Πανόρμου και προς την οδό Κατεχάκη.

Και στα τρία σημεία έγιναν προσαγωγές από τις ομάδες συλλήψεων των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ.