ΕΔΕ στο «Αττικόν» για τη χορήγηση λάθος αντιβιοτικού σε 22χρονη ασθενή

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» μετά τη χορήγηση φαρμάκου χωρίς ιατρική ένδειξη σε 22χρονη ασθενή, η οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου και αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξει κάποια επιπλοκή για την υγεία της νεαρής γυναίκας.

Η διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει ότι έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες χορηγήθηκε το φάρμακο, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των ιατρικών πρωτοκόλλων.