Ένταση στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου: Επεισόδιο με Ισραηλινό επισκέπτη σε περίπτερο εκδοτών

Ένα επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, όταν Ισραηλινός επισκέπτης φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά σε εκδότρια και να κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών Αθηνών-Πειραιώς (ΣΒΕΑΠ), αφορμή για το περιστατικό αποτέλεσε παλαιστινιακή σημαία που βρισκόταν αναρτημένη στο περίπτερο. Ο άνδρας αντέδρασε έντονα, φέρεται να εξαπέλυσε υβριστικούς χαρακτηρισμούς και να προσέβαλε τη σημαία και τα εκθέματα, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση άλλου εκδότη για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Ο ΣΒΕΑΠ, σε ανακοίνωσή του, καταδίκασε το περιστατικό, ζητώντας από τους διοργανωτές και τους φορείς του βιβλίου να τοποθετηθούν δημόσια. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν.

Την ανακοίνωση συνυπογράφει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών, η οποία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη συνάδελφο που δέχθηκε την επίθεση.