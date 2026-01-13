Έφτασαν στο Μαξίμου οι αγρότες - Άρχισε η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων, όπου λαμβάνει χώρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Υπενθυμίζεται ότι το «παρών» στο ραντεβού αγροτών - Κυριάκου Μητσοτάκη δεν δίνουν οι παραγωγοί από την Πανελλαδική Επιτροπή, καθώς υποστηρίζουν πως δεν εκπροσωπείται όλος ο αγροτικός κόσμος.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών είναι 25μελής. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται εκπρόσωποι 14 μπλόκων, καθώς και αγροτικών συλλόγων και άλλων οργανώσεων. Πρόκειται για μεγάλα μπλόκα, όπως αυτό το Μικροθηβών, της Νίκαιας, τη Κρήτης, αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και άλλων αγροτικών μπλόκων. Η είσοδος των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε από την πλευρά της Βασιλέως Γεωργίου.

Αγρότες: «Ναι» στον διάλογο όσοι συμμετέχουν στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο, καθώς όπως αναφέρουν, «είναι μονόδρομος». Σημειώνουν μάλιστα, ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από την εξειδίκευση των μέτρων για τον αγροτικό κόσμο στην οποία είχε προχωρήσει η κυβέρνηση.

Στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το ρεύμα, τις τιμές της κιλοβατώρας, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου και την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Νωρίτερα, εκπρόσωποι της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επανέλαβαν μέσω του ΕΡΤnews την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο.

Αγρότες: Το μήνυμα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο και σε περίπτωση συνέχισης των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι αρχές θα επιληφθούν και θα εφαρμοστεί ο νόμος.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε «κομματικούς εγκάθετους» τη «μειοψηφία των αγροτών που, όπως είπε χαρακτηριστικά, πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα».

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως τόνισε «όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση με καθυστέρηση πληρωμών, λόγος που ήρθε πλέον με πληρωμές 3,8 δισ., το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα έχουμε το φτηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη και καμία άλλη χώρα δεν έχει ειδικό καθεστώς στον πρωτογενή τομέα και σωστά. Η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα για επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία».

Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι «ζητήσαμε μια επιτροπή από 20 άτομα και το λογικό, να μην είναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό όσοι ελέγχονται για στο ΟΠΕΚΕΠΕ ή όσοι αναποδογυρίζουν περιπολικά».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ