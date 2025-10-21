Δολοφονία στα Τρίκαλα: Ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι κακοποιούνταν επί έτη από τη μητέρα του - Την έπνιξε με πετσέτα

Νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία στα Τρίκαλα, με δράστη 18χρονο και θύμα τη μητέρα του, αποκαλύπτουν τις σχέσεις τους και τη στάση του νεαρού, που ομολόγησε την πράξη του.

Λίγο πριν τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, ο 18χρονος από το Φλαμούλι Τρικάλων, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε, ότι δολοφόνησε τη μητέρα του με μία πετσέτα. Ο ίδιος δεν αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Από τα πρώτα στοιχεία και την προφορική κατάθεση του νεαρού στην αστυνομία, προκύπτει, ότι ο ίδιος ισχυρίζεται, πως κακοποιούνταν για χρόνια από τη μητέρα του και η σκέψη να τη σκοτώσει, ήταν κάτι που τον απασχολούσε από καιρό.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο 18χρονος δράστης κάλεσε την αστυνομία και είπε «ελάτε έχω σκοτώσει τη μητέρα μου». Οι αστυνομικοί είδαν ένα «ευγενικό παιδί» σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, που τους είπε, ότι δολοφόνησε τη μητέρα του, γιατί τον κακοποιούσε τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.

Ο 18χρονος από τα Τρίκαλα, ζούσε με τον πατέρα του, και επισκεπτόταν σπάνια τη μητέρα του λόγω της δύσκολης μεταξύ τους επικοινωνίας. «Μάλωναν, καυγάδιζαν πολύ συχνά», μεταφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Τρίκαλα: Το χρονικό της δολοφονίας στο Φλαμούλι

Για το πώς ο 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, οι δυο τους φέρονται να κάθονταν και να παρακολουθούσαν τηλεόραση. Σε κάποια στιγμή, ο δράστης πήρε μία πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και της προκάλεσε ασφυξία, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Μαρτυρίες από γείτονες της 57χρονης, επιβεβαιώνουν ότι μητέρα και γιος έρχονταν σε ρήξη πολύ συχνά, ωστόσο σήμερα, δεν αντιλήφθηκαν τίποτα.

Ο 18χρονος έχει οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα των Τρικάλων, ενώ η σορός της μητέρας, μεταφέρεται στη Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας.

Στην προφορική του κατάθεση, ο νεαρός δράστης είπε, ότι είχε υποστεί κακοποίηση που διήρκησε πολλά χρόνια και δεχόταν bullying στο σχολείο.

«Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι σκεφτόταν από καιρό πως ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του», σύμφωνα με ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ.