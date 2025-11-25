Δίκη για υποκλοπές – Μηνιάτη: «Είχα λάβει απειλητικό μήνυμα που έκανε λόγο για συμβόλαιο θανάτου και 19 σφαίρες»

Με τις καταθέσεις της Πηνελόπης Μηνιάτη, πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., και του Αλέξανδρου Διακόπουλου, πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού (2019–2020), συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator.

Η κ. Μηνιάτη περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε ότι αποτελούσε στόχο του κακόβουλου λογισμικού. Όπως είπε, στα τέλη Νοεμβρίου του 2022 πληροφορήθηκε από δημοσιογράφο ότι βρισκόταν σε λίστα παρακολουθούμενων προσώπων — ενώ είχε ήδη αποστρατευθεί από την ΕΛ.ΑΣ. από τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε το καλοκαίρι του 2023 από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αποκάλυψε ακόμη πως είχε λάβει δύο SMS το 2021, ένα εκ των οποίων αφορούσε «επιβεβαίωση ραντεβού για εμβολιασμό», με πληροφορίες που —όπως υπογράμμισε— «μόνο η υπηρεσία θα μπορούσε να γνωρίζει». Ανοίγοντας τους συνδέσμους, το κινητό της μολύνθηκε με το Predator. «Η πιθανότητα να ήταν τυχαίο είναι αστρονομική», τόνισε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, από το πόρισμα Ζήση προκύπτει ότι 18 ημέρες πριν από τη μόλυνση είχε ξεκινήσει νόμιμη επισύνδεση της ΕΥΠ εις βάρος της.

Η πρώην αξιωματικός κατέθεσε επίσης ότι, την περίοδο που χειριζόταν ευαίσθητες δικογραφίες —μεταξύ αυτών και τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ— είχε λάβει ανώνυμο απειλητικό μήνυμα στην υπηρεσία της, το οποίο έκανε λόγο για «συμβόλαιο θανάτου» και «19 σφαίρες». «Δεν πιστεύω στο τυχαίο», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παρακολούθηση στόχευε σε πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό ποινικών υποθέσεων.

Η κ. Μηνιάτη επιβεβαίωσε ακόμη ότι στη λίστα στόχων του Predator περιλαμβάνονταν υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., «ο αρχηγός και ένας υπουργός», ενώ διευκρίνισε ότι η ίδια δεν είχε επαφή με πρόσωπα που έχουν αναφερθεί στη δικογραφία, όπως οι Μπίτζιος, Ντίλιαν ή Χάμου. Για την αποστρατεία της άφησε αιχμές ότι συνδέεται με υποθέσεις που «ενόχλησαν κάποιους», λέγοντας πως αναγκάστηκε να παραιτηθεί και από διεθνή οργανισμό, χωρίς εξηγήσεις.

Η κατάθεση του Αλέξανδρου Διακόπουλου

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για το Predator και δεν έλαβε ποτέ ειδοποίηση ή πληροφόρηση για τη χρήση του. Ανέφερε πως η συνεργασία του με την ΕΥΠ ήταν περιορισμένη και ότι δεν υπήρξε θεσμική ενημέρωση από την υπηρεσία προς το Μέγαρο Μαξίμου για παράνομες παρακολουθήσεις. «Από την προσωπική μας σχέση, θεωρώ ότι δεν είχε καμία σχέση», είπε αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Διακόπουλος έκανε λόγο για «στεγανά» μεταξύ των υπηρεσιών και περιέγραψε τον ρόλο του ως επικεντρωμένο σε διεθνή ζητήματα και στη συμμετοχή του στο ΚΥΣΕΑ. Για την παραίτησή του τον Αύγουστο του 2020, εξήγησε ότι προήλθε μετά τις δημόσιες δηλώσεις του για το Oruc Reis, που —όπως είπε— είχαν σημαντικό «επικοινωνιακό αντίκτυπο».