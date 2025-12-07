Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στον Βόλο, προσέκρουσε σε βραχώδη σημείο στην είσοδο του λιμανιού.

Οι έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες - άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και η πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας - ήταν, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη του σκάφους, η αιτία της πρόσκρουσης που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (7/12).

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακολούθησε αλκοτέστ στα τέσσερα μέλη του πληρώματος, με αρνητικά αποτελέσματα. Ο κυβερνήτης συνελήφθη και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελέως.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου διενεργεί προανάκριση και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.