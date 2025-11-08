Βόλος: Λιμενικός κατηγορείται για ασέλγεια δύο ανηλίκων

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ασέλγειας βρίσκεται ένας 58χρονος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο, όπως προέκυψε σχετικά από έρευνα του Σώματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 58χρονος στον Βόλο συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος δυο ανήλικων αγοριών, μαθητών Γυμνασίου της περιοχής.

Ως προς το modus operandi, ο 58χρονος αξιωματικός του Λιμενικού στον Βόλο φέρεται να προσέγγιζε τα παιδιά μετά το σχολείο και τα μετέφερε σε κατοικία του, όπου φέρεται να προέβαινε στις πράξεις ασέλγειας έναντι μικρών χρηματικών ποσών.

Η Αστυνομία, μετά από καταγγελίες πολιτών που είχαν αντιληφθεί ύποπτες κινήσεις, παρακολουθούσε τον άνδρα και προχώρησε στην σύλληψή του τη στιγμή που προσπαθούσε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο.

Τα ανήλικα εξετάστηκαν ιατρικά και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν προκύπτει σεξουαλική κακοποίηση, ενώ κατά την έρευνα στις οικίες του δεν φέρεται να εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό. Ο 58χρονος λιμενικός αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Κυριακή, ενώπιον του Εισαγγελέα.

