Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης - Γιατί έκλεισε το εργοστάσιο στη Λάρισα

Eνώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Οι δικηγόροι του αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία 48 ωρών μέχρι την Πέμπτη.

Από την αυτοψία των πραγματογνωμόνων προκύπτουν σοβαρές κακοτεχνίες στις δεξαμενές και τις σωληνώσεις του εργοστασίου, ενώ το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν πλήρως εκτεθειμένο.

Με απόφαση της Περιφέρειας, αναστέλλεται και η λειτουργία του δεύτερου εργοστασίου της εταιρείας στη Λάρισα, με την επωνυμία «Vitafree», καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη ισχύοντων πιστοποιητικών δεξαμενών, πυροπροστασίας και μελέτης πυρασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά το εργοστάσιο «Βιολάντα», οι εμπειρογνώμονες εντόπισαν υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων με τον ισόγειο χώρο του κτηρίου που καταστράφηκε, στο οποίο υπήρχαν σημεία διάτρησης.

Το τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου ανέφερε μόνο υπέργειες δεξαμενές, ενώ το υπόγειο δεν είχε καταγραφεί, παρά την ύπαρξή του. Ο τοπογράφος που δεν το συμπεριέλαβε δήλωσε πως «το υπόγειο ήταν άχρηστο, είχε μούχλα και δεν χρησιμοποιούνταν», όπως μεταδίδει το ΕΡΤNews.

Βιολάντα: Έλεγχοι και στα υπόλοιπα εργοστάσια

Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι μήνες πριν το δυστύχημα υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο κτήριο και είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους, χωρίς να ληφθούν μέτρα. Μάλιστα, στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου φέρονται να κατέθεσαν ότι η οσμή προέρχεται από αλλού

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει το ΕΡΤNews, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με ανιχνευτές, ενώ η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να σταματήσει την παροχή αερίου.

Τη Δευτέρα 16/02, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας έκαναν έλεγχο στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στον Πετρόπορο για την άδεια πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του για συντήρηση. Αναμένεται έλεγχος και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας.