Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είναι ο «κύριος υπεύθυνος» της έκρηξης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων καθώς αναμένεται να καταθέσει την ερχόμενη Τρίτη (17/2).

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να θεωρείται, βάσει του φακέλου με τις 50 καταθέσεις εργαζομένων, λοιπών στελεχών και ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων που πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο του εργοστασίου, ως «ο κύριος υπεύθυνος της έκρηξης».

Μάλιστα, ο φάκελος με τις 50 καταθέσεις από εργαζομένους όλων των βαθμίδων, στελέχη της επιχείρησης και τεχνικούς συμβούλους, βρίσκεται στα χέρια των δικηγόρων του ιδιοκτήτη και βάσει αυτών προετοιμάζουν την απολογία του για το πρωί της Τρίτης, η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενδέχεται να πάρει παράταση 48 ωρών.

Βιολάντα: Επί μήνες η διαρροή προπανίου

Από οκτώ σημεία όπου έγιναν εκσκαφές φέρεται να εντοπίστηκε προπάνιο, στοιχείο που -κατά τις αρχές- δείχνει ότι η διαρροή δεν ήταν πρόσφατη αλλά πιθανότατα διαρκούσε επί μήνες, ακόμη και πάνω από έναν χρόνο.

Την ίδια ώρα, καταθέσεις εργαζομένων φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι η έντονη μυρωδιά προπανίου γινόταν αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο. «Δεν έγινε ποτέ κάποια εργασία στο χώρο πριν από το συμβάν. Η μυρωδιά δεν σταμάτησε», ανέφεραν εργαζόμενες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως υποστηρίζει ο συνήγορος των οικογενειών, υπήρξε οικονομική προσφορά για αντικατάσταση σωλήνα, η οποία δεν προχώρησε. Το κόστος φέρεται να ανερχόταν περίπου στις 35.000 ευρώ, ενώ απαιτούνταν και διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου για περίπου μία εβδομάδα.

Βιολάντα: Τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης και δεν βρισκόταν στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση. Σε φωτογραφίες διακρίνονται ακροδέκτες με χρώμα τοίχου, γεγονός που, κατά ειδικούς, υποδηλώνει ότι πιθανόν παρέμεναν ασύνδετοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, σωλήνας παροχής αερίου δεν φέρεται να διέθετε προστασία πολυαιθυλενίου, όπως προβλέπει η νομοθεσία για πλήρη στεγάνωση.

Η έρευνα επεκτείνεται πλέον και στις αρχικές άδειες και μελέτες εγκατάστασης, καθώς εξετάζονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων τοποθετήθηκαν δεξαμενές και σωληνώσεις προπανίου. Αν και οι δεξαμενές είχαν λάβει πιστοποίηση καλής λειτουργίας έως το 2024, φέρεται να μην πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς τοποθέτησης, όπως οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Αναμένονται τα πορίσματα του Πολυτεχνείου και του Χημείου, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

