Βιολάντα: Κλείνει προσωρινά και το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη - «Μύριζε προπάνιο από τον Ιούνιο»

Κλείνει προσωρινά και το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εργοστάσιο «VitaFree», θα παραμείνει κλειστό από σήμερα, λόγω τεχνικών εργασιών.

Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Την ίδια ώρα, στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη (17/2), ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» προκειμένου να απολογηθεί, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του, κατόπιν του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Βιολάντα: Διαρροή προπανίου τουλάχιστον ενός έτους

Το πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο βασίζεται σε περίπου 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η έντονη οσμή προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι προειδοποιήσεις και οι καταγγελίες φέρεται να αγνοήθηκαν, παρά τα σαφή σημάδια κινδύνου.

Ο φάκελος της δικογραφίας που έχουν υποβάλλει στις εισαγγελικές Αρχές, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις, από εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, στελέχη της επιχείρησης, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος φέρεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος μέχρι στιγμής για την έκρηξη που έγινε στην επίμαχη πτέρυγα που διαλύθηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Ο φάκελος περιλαμβάνει και βιντεοληπτικό υλικό από τις ανασκαφές των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αλλά και φωτογραφίες από το σημείο.

Από τα οκτώ σημεία όπου έχουν σκάψει φαίνεται ότι υπάρχει προπάνιο, κάτι που αποδεικνύει ότι ήταν πολύμηνη η διαρροή, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ιδιοκτήτης ενδέχεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία 48 ωρών και να απολογηθεί τελικά την Πέμπτη. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα απολογηθεί, δηλαδή αν θα καταθέσει μόνο υπόμνημα, αν θα απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις του ανακριτή ή αν θα ακολουθήσει συνδυασμό και των δύο διαδικασιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Βιολάντα: Η έκρηξη εκτιμάται πως είχε ισχύ αντίστοιχη με 185 κιλά TNT