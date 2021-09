Athens Pride 2021: 20 «κλικ» από την παρέλαση υπερηφάνειας στο κέντρο της Αθήνας

Το κέντρο της Αθήνας γέμισε με χρώμα και με μηνύματα κατά των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας, στο πλαίσιο της παρέλασης υπερηφάνειας του Athens Pride 2021.

Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα του Σαββάτου, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε κάθε μορφής διακρίσεις σε βάρος των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Πηγή φωτό EUROKINISSI

«Αυτό που μας ενώνει» ήταν το κεντρικό σύνθημα της φετινής παρέλασης υπερηφάνειας, ενώ η φετινή εκδήλωση ήταν προσαρμοσμένη στην εποχή της πανδημίας. «Το Pride είναι γιορτή, είναι διεκδίκηση, είναι μνήμη», ανέφεραν οι διοργανωτές και πολλοί πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους και βγήκαν στους δρόμους.

«Στην αγάπη δεν υπάρχουν στερεότυπα», «Ισότητα τώρα, ισότητα για όλ@», «Come out, be proud», «Go Go for love», «Μην αλλάξεις κανέναν» και «Ο έρωτας είναι ανίκητος», ήταν μερικά από τα μηνύματα στα πλακάτ που κρατούσαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην παρέλαση υπερηφάνειας.

