Άρειος Πάγος: Εκκρεμεί η απόφαση για τον ανατοκισμό των «κόκκινων δανείων» λόγω αναρρωτικής άδειας του εισηγητή

Διευκρινίσεις σχετικά με την καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για τον ανατοκισμό των δόσεων «κόκκινων δανείων» που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη έδωσε σήμερα ο Άρειος Πάγος.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του ανώτατου δικαστηρίου, η υπόθεση, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον Φεβρουάριο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε διάσκεψη, καθώς ο εισηγητής δικαστής βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Τις τελευταίες ημέρες σε δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται προβληματισμοί και εικασίες σχετικά με τη διάσκεψη σε υπόθεση μεγάλου ενδιαφέροντος που συζητήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου και εκκρεμεί ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Προς αποφυγή παρερμηνειών ενημερώνουμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η διάσκεψη είναι ότι ο ορισθείς εισηγητής, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. Για τον ίδιο λόγο δεν μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ’ Πολιτικού Τμήματος, στο οποίο προεδρεύει. Ο εισηγητής δεν έχει παραδώσει την εισήγησή του επί της υπόθεσης στους μετέχοντες στην Ολομέλεια δικαστικούς λειτουργούς».

Την ανακοίνωση υπογράφει ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, αντιπρόεδρος του δικαστηρίου.

Η υπόθεση αφορά το αν οι δόσεις των ρυθμισμένων δανείων που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη μπορούν να υπόκεινται σε ανατοκισμό, ένα ζήτημα με σημαντικές οικονομικές και νομικές επιπτώσεις για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν προσφύγει στη δικαστική προστασία.