«Απολυτο σκοτάδι» στην Ουκρανία: Δορυφορικές εικόνες θυμίζουν Βόρεια Κορέα - Χωρίς ρεύμα εκατομμύρια πολίτες

Κατά τις τελευταίες εβδομάδες μπαράζ ρωσικών πυραύλων πλήττουν καίριας σημασίας ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, «βυθίζοντας» στο σκοτάδι τη χώρα. Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει την έκταση της συσκότισης που επικρατεί στην εμπόλεμη χώρα.

Στον δορυφορικό χάρτη του Nasa Worldview για τις 24 Νοεμβρίου αποτυπώνεται η βραδινή Ουκρανία σε βαθύ σκοτάδι, όσο οι πόλεις των γύρω χωρών φωτίζουν το βράδυ.

Το ενεργειακό σύστημα της χώρας βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η νέα στρατηγική της Μόσχας να βυθίσει τη χώρα του στο σκοτάδι, δεν θα μειώσει την αποφασιστικότητά της.

Περίπου 15 επαρχίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, όπου ζουν τρία εκατομμύρια άνθρωποι, το 60% των κατοίκων είναι χωρίς ηλεκτροδότηση την ώρα που η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ κάτω από το μηδέν, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Οι αρχές του Κιέβου έχουν δημιουργήσει «αήττητα κέντρα», όπου οι κάτοικοι μπορούν να φορτίσουν τα κινητά τους, να ζεσταθούν και να πιουν ένα ζεστό.

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται και στην υπόλοιπη Ουκρανία, με την αποκατάσταση των κρίσιμων υποδομών να συνεχίζεται σταθερά.

Στην επαρχία του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, όχι μακριά από τα σύνορα της Ρωσίας, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό έπειτα από «πολύ δύσκολες» εργασίες, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Ιγκόρ Τερέχοβ.

NASA's night time images revealed how Russian attacks on Ukraine's infrastructure have thrust most of the country into darkness. pic.twitter.com/FYFbuc3bGL