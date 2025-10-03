Απάτες με ΦΠΑ: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση - Η ανώνυμη καταγγελία

Κύκλωμα που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ κατάφερε να αποσπάσει παράνομα από το Ελληνικό Δημόσιο, το κύκλωμα που διέπραττε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Το μεγάλο κύκλωμα αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια.

Ρόλο αρχηγού στο κύκλωμα φέρεται να είχε ένας 52χρονος, πρόεδρος του Αχαρναϊκού και δημοτικός σύμβουλος στον δήμο της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και όπως μετέδωσε το Μega, τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει «αχυρανθρώπους», τουλάχιστον 73 άτομα, για τις εικονικές εταιρείες που άνοιγαν.

Απάτες με ΦΠΑ: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από μία ανώνυμη καταγγελία που ανέφερε ονομαστικά τον πρόεδρο της ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής και εγκέφαλο του κυκλώματος, ξεκίνησε η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Eγκλημάτων για το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου.

Ο πρωταγωνιστής του κυκλώματος με τις απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ σε εκατοντάδες εταιρείες, είχε βάλει να φαίνεται ως ιδιοκτήτρια η ηλικιωμένη μητέρα του που φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας.

