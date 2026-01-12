Αντιδράσεις με AI εικόνα του Γ. Παπαδάκη να «κερνάει καφέ από τον παράδεισο» σε μία ασύλληπτη διαφημιστική κίνηση

«Δεν τον έβαλα και στην κόλαση να τυραννιέται», απάντησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Μαγαζί εστίασης, χρησιμοποίησε φωτογραφία του Γιώργου Παπαδάκη, παρουσιάζοντάς τον μέσω ΑΙ να πίνει καφέ από τον παράδεισο.

Πρόκειται για την ασύλληπτη κίνηση ενός μαγαζιού εστίασης, προκειμένου να διαφημίσει τον καφέ του, ανοίγοντας εκ νέου τον διάλογο για την ηθική στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μόλις μερικές ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, κυκλοφόρησε διαφήμιση καταστήματος, που δείχνει τον παρουσιαστή να «κερνάει καφέ» από τις «πύλες του παραδείσου».

Ο Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο ο παρουσιαστής μοιραζόταν την ίδια τηλεοπτική στέγη, ξέσπασε στον τηλεοπτικό αέρα για τη διαφήμιση. «Το θεωρώ ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό» σχολίασε μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το μαγαζί είχε κάνει παρόμοια AI διαφήμιση στο παρελθόν, με τον πάπα, αλλά σε εκείνη την εικόνα οι πύλες του παραδείσου ήταν κλειστές.

Στην εκπομπή «Πρωινό» μίλησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

«Εγώ είμαι ο "ηθικός αυτουργός". Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς τον θεωρούμε στη γενιά μας τηλεοπτικά μας πατέρα. Είναι μόνο χιούμορ». «Στον παράδεισο τον έβαλα, δεν τον έβαλα στην κόλαση να τυραννιέται», απάντησε, μεταξύ άλλων. ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης σε μια έντονη αντιπαράθεση με τον Γιώργο Λιάγκα, για την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη να «κερνάει καφέ».