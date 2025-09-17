Άμεσα έργα αποκατάστασης στον πυρόπληκτο Φενεό

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο την πρόοδο των έργων αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές της Κορινθίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, οι δήμαρχοι Σικυωνιών και Βέλου-Βόχας, Σπύρος Σταματόπουλος και Θανάσης Μανάβης, καθώς και εκπρόσωποι της Τράπεζας Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπεγράφη η πράξη ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχου για τα έργα αποκατάστασης στις καμένες εκτάσεις του Φενεού. Η Τράπεζα είχε ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να συμβάλει στην εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις πληγείσες εκτάσεις, που φτάνουν συνολικά τα 15.800 στρέμματα.

Το νομοθετικό πλαίσιο που θέσπισε η κυβέρνηση το 2021 επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτών για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική υλοποίηση τέτοιων έργων.

Ήδη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκλήρωσε σχετική μελέτη σε χρόνο-ρεκόρ. Στην επόμενη φάση προβλέπεται η απασχόληση δασικών συνεταιρισμών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με στόχο τα πρώτα έργα να ξεκινήσουν πριν από τον χειμώνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.278.353,78 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τεσσάρων έως έξι μηνών.

3 εκατ. ευρώ για έργα κατά της λειψυδρίας

Στην ίδια σύσκεψη, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στον Δήμο Βέλου-Βόχας, ύψους 3.102.300 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο προχωρούν παράλληλα κρίσιμα έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές αλλά και υποδομές για την ενίσχυση της υδροδότησης σε περιοχές που δοκιμάζονται από την έλλειψη νερού.