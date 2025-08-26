ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν στο προαύλιο Δημοτικού και βρήκαν όπλο

Είναι ρέπλικα, σύμφωνα με αναφορές, και πρόκειται για όπλο που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν για ληστείες.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν στο προαύλιο Δημοτικού και βρήκαν όπλο Facebook Twitter
0

Ένα όπλο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου βρήκαν τρεις 16χρονοι, το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν στο προαύλιο, όταν ο ένας από τους τρεις που έφτασε πρώτος, μπαίνοντας είδε το όπλο, δίπλα στην είσοδο.

Σύμφωνα με το notia.gr, πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό.

Επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε εκεί για να το «ξεφορτωθεί», υπό τον φόβο για πιθανό έλεγχο.

Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν στο προαύλιο Δημοτικού και βρήκαν όπλο Facebook Twitter

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα. Πρόκειται για όπλο που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν για ληστείες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, που δήλωσε στο notia.gr, πως χθες ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων του Αλίμου για να παίζουν τα παιδιά.

Ο φύλακας άνοιξε την κεντρική είσοδο του σχολείου στις 17:30, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη του όπλου που απεστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Oπλα και πυρομαχικά βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Ελλάδα / Oπλα και πυρομαχικά βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Μεταξύ των πυρομαχικών που εντοπίστηκαν ήταν δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας, μια αμυντική χειροβομβίδα, διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα από όπλα, φυσσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
LIFO NEWSROOM
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 13χρονος γαντζώθηκε στο λαιμό του πατέρα του για να σώσει τη μητέρα του

Ελλάδα / Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 13χρονος γαντζώθηκε στο λαιμό του πατέρα του για να σώσει τη μητέρα του

Βλέποντας τη μητέρα τους να τρέχει να σωθεί και τον πατέρα να την ακολουθεί με άγριες διαθέσεις, η 16χρονη κόρη και ο 13χρονος γιος, προσπάθησαν να την βοηθήσουν
LIFO NEWSROOM
 
 