Άλιμος: ΙΧ πήρε φωτιά εν κινήσει - Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλα τρία αυτοκίνητα

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τον Άλιμο, όταν συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα πήραν φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, όταν την ώρα που ένας οδηγός βρισκόταν εν κινήσει επί της οδού Κορυτσάς στην περιοχή του Αλίμου, το ΙΧ του πήρε φωτιά.

Ο οδηγός του πρόλαβε και το εγκατέλειψε έγκαιρα, ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε στα διπλανά αυτοκίνητα, που ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα αυτοκίνητα να έχουν πάρει φωτιά και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.

Συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και τα τρία από αυτά κάηκαν ολοσχερώς. Το τέταρτο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.