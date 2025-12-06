Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Δεύτερη πορεία στη μνήμη του - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Δύο συλλήψεις πριν τη μαθητική πορεία

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν τη μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Χωρίς εντάσεις η πρώτη πορεία

Με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών του αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με πολλά συνθήματα, αλλά χωρίς εντάσεις, η πορεία κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα και οι διαδηλωτές που τίμησαν τη μνήμη του 15χρονου μαθητή, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα ειδικού φρουρού πριν από 17 χρόνια, στη συνέχεια αποχώρησαν.