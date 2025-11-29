Αγρότες: Ξεκινούν αύριο τα μπλόκα - Ποια σημεία κλείνουν

Στη σταδιακή, όπως είχαν προαναγγείλει, δημιουργία μπλόκων σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, προχωρούν από αύριο, Κυριακή, οι αγρότες, μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν τα μειωμένα ποσά της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρά το ότι οι επιδοτήσεις πιστώθηκαν την Παρασκευή, πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι δεν έλαβαν τα αναμενόμενα χρήματα, γεγονός που πυροδότησε νέο κύμα διαμαρτυριών.

Η αρχή γίνεται από τη Θεσσαλία, όπου το μεσημέρι της Κυριακής θα στηθούν δύο μεγάλα μπλόκα:

στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα

και στο ύψος της Καρδίτσας.

Αγρότες: Ο στόχος για την 5η Δεκεμβρίου

Θα ακολουθήσουν αγρότες από Μακεδονία και Θράκη, με στόχο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου να υπάρχουν μπλόκα σε όλη τη χώρα.

«Καλούμε και ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και καταναλωτές να στηρίξουν τον αγώνα μας. Παλεύουμε για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, Γιάννης Κουκουτσής.

Στις 06:00 το απόγευμα της Κυριακής, αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων θα κλείσουν τον δρόμο προς το Καλπάκι, ενώ μπλόκο θα στηθεί την ίδια ημέρα και στη Ροδόπη, στο 4ο χιλιόμετρο Κομοτηνής–Ξάνθης.

Τη Δευτέρα, νέος αποκλεισμός θα στηθεί στα διόδια Μαλγάρων.

Οι αγρότες, ιδίως όσοι διαπίστωσαν ότι οι ενισχύσεις τους ήταν μειωμένες, κάνουν λόγο για αγώνα επιβίωσης, προαναγγέλλοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στους δρόμους.

Στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται επίσης αποκλεισμοί λιμανιών, τελωνείων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ακόμη και αεροδρομίων.