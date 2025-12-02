Αγρότες: Ο «χάρτης» των κινητοποιήσεων - Μπλόκα σε εθνικές οδούς, τελωνεία, λιμάνια

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας- και στα δύο ρεύματα- προχώρησαν από τη μία μετά το μεσημέρι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας (από τις 14.30), μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.

Αγρότες: Αποκλείστηκε και πάλι το τελωνείο Ευζώνων

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν και πάλι σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται.

Στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Αγρότες: Κάλεσμα συμμετοχής σε Ροδόπη και Ξάνθη

Στο τελωνείο των Κήπων θα κατευθυνθούν, σήμερα, με τα τρακτέρ τους οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου διεκδικώντας- μεταξύ άλλων- εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 θα αναχωρήσουν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό.

Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ' όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου -Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας- έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Αγρότες: Η απόφαση για κινητοποιήσεις στην Πάτρα

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας. Αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας» πραγματοποίησαν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

Αγρότες: Κινητοποιήσεις και στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Κτηνοτρόφοι στη Λάρισα πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό στην κεντρική πλατεία

Την ώρα που οι αγρότες έχουν «κόψει» στα δύο την χώρα, στήνοντας μπλόκα σε διάφορες περιοχές, οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μπήκαν στο κέντρο της Λάρισας, με τρακτέρ.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό, στην κεντρική πλατεία της πόλης, διαμαρτυρόμενοι για τα κτηνοτροφικά ζητήματα. «Αν η κυβέρνηση δεν δώσει λύσεις, θα μας βρει εδώ και τα Χριστούγεννα» ανέφερε χαρακτηριστικά ένας κτηνοτρόφος.

Χρυσοχοΐδης σε αγρότες: «Τελωνεία και λιμάνια δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν»

Τη διάθεση της ΕΛΑΣ να μην υπάρξει βία απέναντι στους αγρότες, αλλά και το μήνυμα ότι «δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν τελωνεία και λιμάνια», εξέπεμψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σήμερα, Τρίτη, το πρωί.

Το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι αυτονόητο και συνταγματικό σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Οι εκδηλώσεις των αγροτών είναι μαζικές. Εχουν την ευκαιρία και μέσω των ΜΜΕ να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν τα ζητήματα της κυκλοφορίας», σημείωσε στη συνέχεια.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έθεσε δύο ζητήματα ως προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος, όπως είπε, των αγροτών: το πρώτο είναι η μη άσκηση βίας και το δεύτερο η μη κατάληψη ορισμένων κρίσιμων υποδομών που δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν- τελωνεία, λιμάνια- γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν στην εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, όπως ανέφερε. «Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση εμπόδισης αγαθών και ανθρώπων», είπε.

«Οταν πας και καταλαμβάνεις ένα τελωνείο που είναι η είσοδος και η έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κοστίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς», ξεκαθάρισε εκπέμποντας το μήνυμα «να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο διάλογος» μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. «Είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους που διεκδικούν, αλλά δεν θα στερήσουμε από τη χώρα κρίσιμα θέματα που έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση».