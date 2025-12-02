Αγρότες: Αποκλεισμοί ως τα σύνορα και μπλόκα από τη Νίκαια ως τον Έβρο – Πού γίνονται εκτροπές

Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αποφάσισαν οι αγρότες.

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Με εκτροπές διεξάγεται η κυκλοφορία σε Ημαθία, Ευζώνους, Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στην Δοϊράνη.

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στις τελευταίες γενικές συνελεύσεις

Στις τελευταίες γενικές συνελεύσεις οι αγρότες αποφάσισαν παραμονή όλο το 24ωρο, ενώ στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ξενοδοχείου στην περιοχή του Λευκώνα.

«Θα κόψουμε την βασιλόπιτα», είναι φράση που μεταφέρει από το μπλόκο των Μαλγάρων, η ΕΡΤ περιγράφοντας ότι κάποιοι αγρότες «στόλισαν». Ξαφνικά με μια αιφνιδιαστική πραγματικά κίνηση, οι αγρότες κατάφεραν μέσα από χωράφια να φτάσουν στα διόδια των Μαλγάρων», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Αγρότες: Τι αποφάσεις αναμένονται

Στην Εγνατία Οδό αναμένεται συγκέντρωση αγροτών στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία, ενώ σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Ανοιχτός είναι ο δρόμος στο τελωνείο της Δοϊράνης, των Ευζώνων, όπου προηγήθηκε αποκλεισμός. Η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων, από τους αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίκσονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα ή αν θα είναι στο ένα ρεύμα.

Αναμένεται επίσης, να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το μπλόκο της Επανομής και της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι αγρότες θα φτάσουν στο αεροδρόμιο, ενώ διαφαίνεται πρόθεση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Αγρότες: Πολιτικές αντιδράσεις για τα μπλόκα

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληα ότις Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος προς την Πολιτεία».

«Θα εξαντληθει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των αγροτών επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

«Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο συστημα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.



Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε ο Νικος Ανδρουλάκης και τόνισε την στήριξη του ΠΑΣΟΚ: «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας –έχει μειωθεί η παρταγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομά 3,4 δισ».



Από τα Μάλγαρα ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς.

Αγρότες: Προθεσμία για τις 4/12 στους δύο συλληφθέντες

Παράταση για να απολογηθούν εξασφάλισαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας υπήρχε από το πρωί έντονη παρουσία αγροτών, που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών.

