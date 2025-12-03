Παραμένουν και αυξάνονται τα μπλόκα των αγροτών

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει σε βασικούς οδικούς κόμβους της χώρας, αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι Θεσσαλοί που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις «έκοψαν» στα δύο την εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης και τον Ε-65, με τα μπλόκα να επηρεάζουν ευρύτερα, περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου. Από τα μπλόκα δεν έλειψαν τα επεισόδια, με εντάσεις των αγροτών με την αστυνομία στο Κιάτο όπου έκλεισε για μερικές ώρες η Ολυμπία οδός.

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο δρόμος σε Καλπάκι και διόδια Μαλγάρων

Η κυκλοφορία στο Καλπάκι άνοιξε νωρίτερα με την κυκλοφορία όλων των οχημάτων να αποκαθίσταται.

Ομοίως, και στα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όπου παρέμεινε κλειστό για μία ώρα. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα.

Μπλόκο αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας

Στα μπλόκα των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες ενισχύουν τις κινητοποιήσεις, με τον αριθμό των τρακτέρ να αυξάνεται. Όπως μεταφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξαιτίας της κακοκαιρίας δεν θα προχωρήσουν σε κάποια άλλη δράση έως την Κυριακή. Παρόλα αυτά, εντός της επόμενης εβδομάδας, εξετάζεται η πραγματοποίηση συλλαλητηρίων στο κέντρο των πόλεων και αποκλεισμών παρακαμπτήριων δρόμων.

Στις Σέρρες, έπειτα από έξι ώρες προσπαθειών, οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Παρά τα αστυνομικά μπλόκα, ομάδα αγροτών κατάφερε παράκαμψη μέσα από χωράφια με αποτέλεσμα να φτάσει στον δρόμο με κατεύθυνση το τελωνείο. Παρέμειναν ακινητοποιημένοι στο 4ο χιλιόμετρο της οδού Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα, όμως στη συνέχεια «έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και έφτασαν στον προορισμό τους.

Την Πέμπτη αναμένεται γενική συνέλευση, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μπλόκα αγροτών: Τα αιτήματά τους

Τα κύρια αιτήματα των αγροτών παραμένουν

η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων,

η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Μπλόκα στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα, περισσότερα από 2.000 τρακτέρ στον κόμβο της Εθνικής με τους αγρότες να έχουν στήσει αυτοσχέδιες τέντες και τις οικογένειές τους να βρίσκονται στο σημείο για να τους στηρίξουν. Αύριο, Πέμπτη, αντιπροσωπεία του μπλόκου των αγροτών αναμένεται να παραστεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια της Κυριακής στη Νίκαια. Την Παρασκευή, έχουν καλέσει σε συλλαλητήριο στις 10:30 το πρωί, στην Καρδίτσα.

Μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Νέο μπλόκο στήθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, με τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας να συγκεντρώνονται από τις 14:00, παρατάσσοντας περίπου 35 τρακτέρ στον δρόμο, που έκλεισε για περίπου μία ώρα.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες, με της συμμετοχή των αγροτών του Ερυμάνθου, της Αιγιάλειας, ενώ κινητοποιήσεις αναμένονται στην Αιτωλοακαρνανία.