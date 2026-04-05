Αγρίνιο: Τραυματισμένος ορειβάτης εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου, στο Αγρίνιο.

Το τοπικό μέσο AgrinioNews, μεταφέρει ότι ο 56χρονος προσπάθησε να δέσει σχοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, «πρόκειται για τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας που μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή».

Ο 56χρονος φέρεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι του.

Η κινητοποίηση για τη διάσωσή του είναι μεγάλη, με 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου να συνδράμουν, ενώ γίνονται προσπάθειες και από εναέρια μέσα.

Τέλος, φαίνεται πως ελικόπτερο που συμμετείχε στην προσπάθεια διάσωσης, προσέγγισε αλλά δεν κατάφερε να παραλάβει τον τραυματισμένο ορειβάτη. Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πληροφορίες από την Πυροσβεστική κάνουν λόγο για πρώτη προσπάθεια διάσωσης με ελικόπτερο τύπου Agusta, χωρίς αποτέλεσμα και οι διασώστες αναγκάζονται να προσπαθήσουν εκ νέου με Super Puma.



