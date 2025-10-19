Άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο: «Μου έκοβε τη μία καρωτίδα και μου έλεγε 'ω, δεν το κατάλαβα’»

Αποτροπιασμό προκαλεί η μαρτυρία μιας 55χρονης γυναίκας από το Ηράκλειο, η οποία περιέγραψε τα χρόνια κακοποίησης που υπέστη από τον 45χρονο σύζυγό της, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή.

Η ίδια δηλώνει πως εξακολουθεί να φοβάται για τη ζωή της, σε περίπτωση που ο πρώην σύντροφός της αποφυλακιστεί, ενώ οι εικόνες με τα σημάδια στο σώμα της αποτυπώνουν τη φρίκη που βίωσε.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 45χρονος κατηγορείται ότι υπέβαλε την 55χρονη πρώην σύντροφό του σε αποτρόπαια βασανιστήρια. «Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου. Τα πρώτα 2,5 – 3 χρόνια ήταν ο καλύτερος του κόσμου, άψογος. Από κει και μετά ξεκίνησε δειλά δειλά να βγάζει τα σαδιστικά του πάνω μου. Πήγαινε να μ’ αγκαλιάσει ας πούμε και μου έκοβε τη μία καρωτίδα, με αποτέλεσμα να ψιλό ζαλίζομαι. Μου έλεγε ‘ω, δεν το κατάλαβα’, και μετά πίεζε και τις δύο καρωτίδες και λιποθυμούσα επιτόπου».

Καταγγέλλει πως o 45χρονος κατέγραφε σε βίντεο τα όσα φριχτά έκανε. «Μου είπε ότι στο κινητό του με έχει τραβήξει βίντεο όταν είμαι λιπόθυμη, όταν μου έβαλε το στήθος μου στη μέγγενη και έκανα ένα αιμάτωμα πολύ άσχημο. Ο άνθρωπος αυτός αυνανιζόταν εκείνη την ώρα, αυνανιζόταν και ερχόταν σε οργασμό με τον πόνο μου. Στο κινητό του πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο από μένα αλλά και από άλλες γυναίκες».

Η γυναίκα περιέγραψε τις μαρτυρικές στιγμές με ξυλοδαρμούς, καψίματα από σίδερο και τσιγάρα, ακόμα και «παιχνίδια ασφυξίας».

«Να με πνίγει, να με χτυπάει στο κεφάλι όσο είμαι λιπόθυμη, να με καίει με τσιγάρα, να με καίει με το σίδερο, το ηλεκτρικό, το ατμοσίδερο εννοώ, να με βάζει πάνω στο καλοριφέρ. Μία φορά με έριξε από τη σκάλα, έπεσε πάνω μου, με έπιασε από τον λαιμό, με έσφιξε για να πνιγώ και μου είπε ‘αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανείς’».

Φοβόταν για την ίδια της τη ζωή.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως η 55χρονη θέλει να τον εκδικηθεί γιατί εκείνος ήθελε να χωρίσουν. «Με εκδικητικό μένος, με απείλησε ευθέως, λέγοντας ‘αν τολμήσεις να χωρίσουμε και φύγεις από το σπίτι, θα σε καταστρέψω, θα σε βάλω φυλακή. Λίγες μέρες μετά, έκανε πράξη την απειλή της. Στις 05/10/2025, μετέβη στις αστυνομικές Αρχές και έστησε ένα φανταστικό σενάριο κακοποίησης, το οποίο οδήγησε στη σύλληψή μου», λέει ο ίδιος.

