17 Νοέμβρη: Πώς πληρώνεται ο ιδιωτικός τομέας

Δευτέρα «πέφτει» φέτος η 17 Νοέμβρη, ημερομηνία μνήμης για την Επέτειο Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ωστόσο δεν είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα εργασίας.

Η πληρωμή για την 17 Νοέμβρη στον ιδιωτικό τομέα, επομένως, εξαρτάται από το γεγονός εάν κάποιος θα εργαστεί ή όχι την ερχόμενη Δευτέρα. Η ημέρα για τους εργαζομένους δεν θεωρείται αργία, οπότε όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, λαμβάνουν το κανονικό τους ημερομίσθιο.

Υπενθμίζεται ότι η γιορτή του Πολυτεχνείου, κάθε 17η Νοεμβρίου, καθιερώθηκε το 1981, από την τότε νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Εορτάζεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1973, ως εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την 17 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση.

