Τι θα έλεγαν οι εξωγήινοι για τα έργα του Τζεφ Κουνς;

Το όνειρο του Αμερικανού καλλιτέχνη Τζεφ Κουνς επιτέλους θα πραγματοποιηθεί και 125 γλυπτά θα ταξιδέψουν στο φεγγάρι με την ευγενική χορηγία του Έλον Μασκ και της εταιρείας του SpaceX που κατασκεύασε τον πύραυλο που θα τα «φιλοξενήσει».

Το σχέδιο Jeff Koons: Moon Phases Project, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2022, ήταν προγραμματισμένο να εκτοξευθεί από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου.

Τα γλυπτά του Κουνς βρίσκονται σε ένα σεληνιακό προσγειωτή γνωστό ως Nova C (Odysseus), που αναπτύχθηκε από την ιδιωτική αμερικανική εταιρεία Intuitive Machines, η οποία σχεδιάζει να τον εκτοξεύσει στο φεγγάρι πάνω από έναν πύραυλο Falcon 9 που σχεδιάστηκε από το SpaceX του Mασκ.

«Το σκάφος θα φέρει τα 125 μικροσκοπικά γλυπτά του Kουνς, μεγέθους μιας ίντσας τα Moons, που το καθένα αντιπροσωπεύει μια φάση της Σελήνης και σχετίζεται με ανθρώπους από διάφορους τομείς και χρονικές περιόδους που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή στη Γη, όπως ο Μότσαρτ, ο Γαλιλαίος , η Κλεοπάτρα και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Τα Moons, θα είναι τα πρώτα εγκεκριμένα έργα τέχνης που θα τοποθετηθούν στη Σελήνη.

Just a couple hours away from the launch at 1AM EST Feb 14 of my artworks Moon Phases on Intuitive Machines’ IM-1 mission. The images capture the Nova-C lunar lander being encapsulated on SpaceX’s Falcon 9 rocket. I am honored to have the first authorized artwork on the Moon. pic.twitter.com/RpuSjbr7de