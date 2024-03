Τα πιο εντυπωσιακά διαμάντια, ζαφείρια και σμαράγδια συγκεντρωμένα σε μια έκθεση

Οι πιο εντυπωσιακοί, οι πιο μεγάλοι και οι πιο σπάνιοι πολύτιμοι λίθοι του κόσμου συγκεντρώθηκαν σε μια έκθεση για να τους απολαύσει το κοινό.

Οι πολύτιμοι λίθοι που συγκεντρώθηκαν για την έκθεση «100 καράτια: Τα icons του κόσμου των πολύτιμων λίθων» και όπως λέει ο κοσμηματοπώλης και διοργανωτής της έκθεσης Ρόμπερτ Προκόπ «είναι ο θησαυρός του κόσμου».

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 17 τεράστιοι πολύτιμοι λίθοι που εκτίθενται μέσα στην αίθουσα του Hixon Gem Vault — το οποίο κλειδώνεται με υπευθυνότητα κάθε βράδυ — και άλλα εννέα κοσμήματα που κοσμούν τους τοίχους έξω. Το κεντρικό κομμάτι της έκθεσης είναι το διαμάντι «Jonker I», μια πέτρα 125 καρατιών που έχει περάσει, με τα χρόνια, από τα χέρια βασιλιάδων, εμπόρων κοσμημάτων και προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο.

Το διαμάντι από το οποίο κόπηκε και ο σταρ της έκθεσης «Jonker I», ανακαλύφθηκε από αναζητητές διαμαντιών στη Νότια Αφρική το 1934. «Η ιστορία λέει: Έβρεχε μια μέρα... και μετά, επειδή όλη η βροχή έπλυνε το ίζημα, βρήκαν ένα ακατέργαστο διαμάντι 726 καρατιών», είπε ο Σελέστιαν επιμελητής των επιστημών ορυκτών για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λος Άντζελες.

Οι πολύτιμοι λίθοι που συγκέντρωσαν οι Προκόπ και Σελέστιαν περιλαμβάνουν ένα γαλαζοπράσινο ζαφείρι που αλλάζει χρώμα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Τανζανία, ένα κομμάτι 241 καρατιών που θεωρείται ως ένας από τους πιο τέλειους πολύτιμους λίθους «σμαραγδένιας κοπής» και μια σειρά από τουρμαλίνες.

