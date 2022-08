Τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ επιστρέφουν 213 χάλκινα του Μπενίν στη Νιγηρία

Τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ συμφώνησαν να επαναπατρίσουν περισσότερα από 200 χάλκινα αντικείμενα από το Μπενίν, ανοίγοντας το δρόμο για την πιο εκτεταμένη επιστροφή αντικειμένων από το Μπενίν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ έλαβαν επίσημα αιτήματα από την Εθνική Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων της Νιγηρίας (NCMM) για την επιστροφή 97 αντικειμένων από τις συλλογές του Pitt Rivers και του Ashmolean Museum στην Οξφόρδη και 116 αντικειμένων από το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας (MAA) του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Τα αιτήματα θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αναμένεται να αποφασίσει αργότερα εντός του έτους εάν η νόμιμη κυριότητα των αντικειμένων μπορεί να μεταβιβαστεί στη Νιγηρία (απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή, επειδή τα πανεπιστημιακά μουσεία έχουν φιλανθρωπικό καθεστώς).

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εξέτασε και υποστήριξε το αίτημα για την επιστροφή στη Νιγηρία των 97 αντικειμένων στις 20 Ιουνίου, αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του, η οποία προσθέτει ότι "υποβάλλει τώρα την υπόθεση στην Επιτροπή Φιλανθρωπίας, συνιστώντας τη μεταβίβαση της νόμιμης κυριότητας των αντικειμένων στην Εθνική Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων της Νιγηρίας".

Μια ορειχάλκινη κεφαλή που φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ | Courtesy of the Museum of Archaeology and Anthropology

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ λένε ότι υποστηρίζουν "μια αξίωση για την επιστροφή στη Νιγηρία 116 αντικειμένων που βρίσκονται σήμερα στις συλλογές του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου και τα οποία αφαιρέθηκαν από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις κατά την λεηλασία της πόλης Μπενίν το 1897" που περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα από ορείχαλκο και ελεφαντόδοντο.

Στις 18 Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο του Κέιμπριτζ εξέτασε και υποστήριξε το αίτημα της Νιγηρίας για την επιστροφή των 116 αντικειμένων. "Σε ολόκληρο τον διεθνή μουσειακό τομέα, υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση ότι τα παράνομα αποκτηθέντα αντικείμενα πρέπει να επιστρέφονται στις χώρες προέλευσής τους", λέει ο καθηγητής Nicholas Thomas, διευθυντής του MAA.

Ωστόσο, ορισμένα από τα έργα θα παραμείνουν στο Κέιμπριτζ. Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η Εθνική Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων της Νιγηρίας δήλωσε ότι "καλωσορίζει τις προτάσεις για ρυθμίσεις δανεισμού που επιτρέπουν στα αντικείμενα να παραμείνουν στην έκθεση, με την κατάλληλη σήμανση, στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας".

Νωρίτερα φέτος, η γερμανική κυβέρνηση υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία με την οποία μεταβιβάστηκε η κυριότητα περισσότερων από 1.100 έργων στη Νιγηρία. Η Γερμανία συμφώνησε να συμβάλει στην κατασκευή ενός νέου μουσείου που θα στεγάσει τα χάλκινα του Μπενίν κοντά στο βασιλικό παλάτι στην πόλη Μπενίν, το Edo Museum of West African Art.