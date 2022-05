Surrender: Η αυτοβιογραφία του Μπόνο σε σαράντα κεφάλαια με δικά του σχέδια

Μουσικός, ακτιβιστής και frontman των U2, ο Μπόνο, θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2022 τα απομνημονεύματά του "τους ανθρώπους, τους τόπους και τις δυνατότητες" της ζωής του.

Τίτλος της αυτοβιογραφίας "Surrender" και περιεχόμενο, η περιγραφή όσων μέχρι πρότινος ο ροκ σταρ είχε σκιαγραφήσει μόνο σε τραγούδια Τα σαράντα κεφάλαια του βιβλίου που το καθένα έχει τον τίτλο ενός τραγουδιού των U2 θα περιλαμβάνει και σαράντα πρωτότυπα σχέδια του τραγουδιστή. Η έκδοση ανακοινώθηκε από τον οίκο Penguin Random House.

Ενώ για την καριέρα του Μπόνο έχουν γραφτεί πολλά εκτενώς από άλλους, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Μπόνο θα γράψει γι' αυτήν. Η αυτοβιογραφία θα καλύπτει τα πρώτα χρόνια του τραγουδιστή που μεγάλωσε στο Δουβλίνο, την ξαφνική απώλεια της μητέρας του όταν ήταν 14 ετών, την επιτυχία των U2 και το ακτιβιστικό του έργο και τους αγώνες του κατά του AIDS και της φτώχειας.

Ένα βίντεο, στο οποίο ο Μπόνο αφηγείται ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματα, έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες των U2. Χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια βασισμένα στα σχέδια του για να απεικονίσει ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Out of Control, το οποίο αναφέρεται στο πώς έγραψε το πρώτο single των U2 στα 18α γενέθλιά του, ακριβώς πριν από 44 χρόνια σήμερα.

Out Of Control - 'SURRENDER: 40 Songs, One Story' by Bono

Ο Μπόνο δήλωσε ότι πρόθεσή του ήταν το βιβλίο να "σχεδιάσει με λεπτομέρεια αυτό που είχε προηγουμένως μόνο σκιτσάρει σε τραγούδια. Τους ανθρώπους, τα μέρη και τις δυνατότητες της ζωής μου". Είπε ότι επέλεξε τον τίτλο επειδή, έχοντας μεγαλώσει στην Ιρλανδία τη δεκαετία του 1970, η πράξη της παράδοσης δεν ήταν μια φυσική έννοια γι' αυτόν. Ο Μπόνο, του οποίου οι στίχοι έχουν συχνά εμπνευστεί από τις χριστιανικές του πεποιθήσεις, δήλωσε ότι η "παράδοση" ήταν "μια λέξη που κύκλωσα μόνο μέχρι να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου για το βιβλίο".

"Ακόμα παλεύω με αυτή την πιο ταπεινή εντολή. Στο συγκρότημα, στο γάμο μου, στην πίστη μου, στη ζωή μου ως ακτιβιστής", πρόσθεσε, περιγράφοντας το βιβλίο ως "την ιστορία της έλλειψης προόδου ενός προσκυνητή ... Με αρκετή διασκέδαση στην πορεία".

Bobo, SURRENDER: 40 Songs, One Story, Penguin Random House

Ο επιμελητής του βιβλίου του Μπόνο, ο Ρίγκαν Άρθουρ, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του ήταν "τυχεροί" που ο Ιρλανδός ροκ σταρ "όχι μόνο έχει να διηγηθεί μια δραματική προσωπική ιστορία", αλλά είναι επίσης "ένας πραγματικά ταλαντούχος συγγραφέας". "Το Surrender είναι ειλικρινές, οικείο, ασεβές και βαθύ - ένα εκθαμβωτικό απομνημόνευμα μιας αξιοσημείωτης ζωής", είπε.

Ο εκδοτικός οίκος πιστεύει ότι πρόκειται για "ένα εξαιρετικό βιβλίο από έναν εξαιρετικό άνθρωπο", που θα "ενθουσιάσει τους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο", όπως γράφει ο Guardian.

Ο Μπόνο, γεννημένος ως Paul David Hewson, γνώρισε τους The Edge, Larry Mullen Jr και Adam Clayton στο σχολείο και δημιούργησαν τους U2 το 1976, κυκλοφορώντας το πρώτο τους άλμπουμ, Boy, το 1980. Έκτοτε, έχουν κυκλοφορήσει άλλα 13 στούντιο άλμπουμ, ενώ η περιοδεία τους 360° Tour, η οποία διήρκεσε από το 2009 έως το 2011, παραμένει η δεύτερη πιο κερδοφόρα περιοδεία συναυλιών συγκροτήματος όλων των εποχών. Μέχρι σήμερα, οι U2 έχουν πουλήσει περισσότερα από 157 εκατομμύρια άλμπουμ και έχουν κερδίσει 22 Grammy, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα.

Ο Μπόνο είναι επίσης γνωστός για τον ακτιβισμό του. Η εκστρατεία (RED), την οποία συνίδρυσε, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια για το Παγκόσμιο Ταμείο για τη θεραπεία και την πρόληψη του AIDS στην Αφρική. Το 2016, ο Bono συνίδρυσε το Rise Fund, το οποίο επενδύει σε εταιρείες που προωθούν θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

Ο Bono έχει λάβει πολλά βραβεία για τη μουσική και τον ακτιβισμό του, μεταξύ των οποίων το μετάλλιο τιμής Pablo Neruda της Χιλής, το Légion d'honneur από τη γαλλική κυβέρνηση, έναν τιμητικό βρετανικό τίτλο Ιππότη, το βραβείο Flbright και έχει υπάρξει πρόσωπο της χρονιάς του περιοδικού Time (μαζί με τον Bill και τη Melinda Gates). Ζει στο Δουβλίνο με τη σύζυγό του, Ali Hewson.