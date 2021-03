Κατά τη διάρκεια του 2020, ο γνωστός κωμικός Κρις Ροκ εξέπληξε με τις επιλογές του σε μικρή και μεγάλη οθόνη, ανακοινώνοντας πως θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο κύκλο επεισοδίων του «Fargo» και, κυρίως, πως είχε βάλει σκοπό να ανανεώσει τη σειρά ταινιών τρόμου «Saw».

Για το δεύτερο ξεκίνησε την ανάπτυξη παραγωγής του «Spiral», μιας ταινίας βασισμένης σε δική του σεναριακή ιδέα, που θα ενέπλεκε τον serial killer Jigsaw και θα προσπαθούσε να αναστήσει ένα κουρασμένο πια franchise, το οποίο μετρούσε 8 ταινίες σε διάστημα 15 χρόνων (2004-2018), με καμία από τις συνέχειες να μην έχει καταφέρει να επαναλάβει το στοιχείο της έκπληξης και του σοκ που έφερε το πρώτο φιλμ.

To «Spiral» έχει ως πρωταγωνιστή τον Ροκ, πλαισιωμένο από τους Σάμιουελ Τζάκσον, Μαξ Μινγκέλα και Μαρισόλ Νίκολς, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ένας παλιός γνώριμος του franchise, ο Ντάρεν Λιν Μπάουσμαν, που έχει σκηνοθετήσει τα «Saw» 2, 3 και 4.

Η επίσημη σύνοψη του «Spiral: From the Book of Saw», όπως είναι ο ολοκληρωμένος τίτλος της ταινίας, συστήνει τους ντετέκτιβ Ζέκι Μπανκς (Ροκ) και Γουίλιαμ Σενκ (Μινγκέλα), με τον πρώτο να προσπαθεί για χρόνια να αποτινάξει τη σκιά του βετεράνου αστυνομικού πατέρα του (Τζάκσον). Οι δύο συνεργάτες αναλαμβάνουν την έρευνα για μια σειρά αποτρόπαιων δολοφονιών, που θυμίζουν έντονα το φρικτό παρελθόν της πόλης, με τον Ζέκι να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκοτεινού, φονικού παιχνιδιού.

Η ταινία ήταν προγραμματισμένη να βγει το καλοκαίρι του 2020 όμως αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Έχει προγραμματιστεί στις ΗΠΑ για τις 14 Μαΐου, ενώ θα προβληθεi και στους ελληνικούς κινηματογράφους το καλοκαίρι εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ.