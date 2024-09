Πολλή μουσική σε μια πολιτιστική εβδομάδα που ακόμα θυμίζει καλοκαίρι

ΘΕΑΤΡΟ

Σπαραγμός / μια αφήγηση για…

Με αφορμή τις Βάκχες του Ευριπίδη και τον Σπαραγμό της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, πέντε επί σκηνής πρόσωπα θα επιχειρήσουν να συντηρήσουν έναν κόσμο φτιαγμένο από χαρτί. Η παράσταση θα προσπαθήσει να αφηγηθεί την ιστορία του μυθικού βασιλιά Πενθέα ή αλλιώς εκείνου που εμείς ονομάζουμε «άνθρωπο των θλίψεων».

24-26/9, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος:10-14 ευρώ

Δον Κιχώτης

Η ιστορία του ονειροπόλου Δον Κιχώτη από τη Μάντσα, του συντρόφου του Σάντσο Πάντσα και της αγαπημένης του Δουλτσινέας ξαναζωντανεύει από έναν μεγάλο θίασο που σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος. Με τον Βλαδίμηρο Κυριαζίδη στον ομώνυμο ρόλο.

23/9, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα, είσοδος: 15-90 ευρώ

Έγκλημα και Τιμωρία

Η παράσταση του Δημήτρη Τάρλοου, βασισμένη στο αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, που αγαπήθηκε από το κοινό και αναγνωρίστηκε από την κριτική τον περασμένο χειμώνα, επανέρχεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

25/9-20/10, Θέατρο Πορεία at Victoria, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Τετ., 20:00, Πέμ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 16-22 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

The Stars Shine Under The Acropolis

Οι κορυφαίοι χορευτές από τα μεγαλύτερα μπαλέτα του κόσμου έρχονται στην Αθήνα για να μας χαρίσουν μια μοναδική βραδιά μπαλέτου μοντέρνου και κλασικού ρεπερτορίου. Ένα πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων και χορευτές από: Opera de Paris (Mathieu Ganio & Hannah O’ Neill), The Royal Ballet Covent Garden (Fumi Kaneko & Vadim Muntagirov), Berlin State Ballet (Daniil Simkin), Wiener Staatsoper (Kiyoka Hashimoto & Davide Dato), The Royal Danish Ballet (Emma Riiskofoed & Ryan Tomash) και American Ballet Theater (Elizabeth Beyer).

22/9, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα, είσοδος: 20-150 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Tinariwen

Tο πολυβραβευμένο γκρουπ και μία από τις κορυφαίες εν ενεργεία μπάντες του πλανήτη, οι γνωστοί και ως «bluesmen της ερήμου», έρχονται στην Αθήνα για να μας φέρουν λίγη από τη μαγική άμμο της Σαχάρας. Μαζί τους ο Bombino, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της φυλής των Τουαρέγκ αλλά πιο χαρισματικούς κιθαρίστες του κόσμου σε ένα διαφορετικό και δυναμικό live.

19/9, 20:00, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 17-30 ευρώ

King Dude

Με το ντύσιμο του Johnny Cash και τα τραγούδια του που έχουν πάρει τη σκυτάλη από τον Robert Johnson, ο King Dude από το 2006 φωτίζει το σκοτάδι με σεξ, θάνατο, αγάπη, τρέλα και το φως του Εωσφόρου. Με έμπνευση από την κάντρι, τα μπλουζ, την αμερικάνα και τη βρετανική φολκ υπόβαθρο το heavy metal, οι ωμοί, υπνωτιστικοι ύμνοι του έρχονται από το παρελθόν, ενώ κοιτάζουν απευθείας στο αποκαλυπτικό μέλλον.

19/9, 21:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: 24 ευρώ

Jack Savoretti

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Ήδη αγαπημένος του ελληνικού κοινού, φέτος θα παρουσιάσει το νέο, αποκλειστικά ιταλόφωνο άλμπουμ του «Miss Italia» και θα εμφανιστεί με το συγκρότημά του στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας του για μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα.

20/9, 21:00, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 30-35 ευρώ

Dead Prez

Στο πλαίσιο του 50ού Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή μια απρόσμενη εμφάνιση από ένα από τα θρυλικότερα χιπ-χοπ γκρουπ όλων των εποχών, από το πιο πολιτικοποιημένο σχήματα του είδους όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Το 2000 το άλμπουμ τους «Lets get free» χαρακτηρίστηκε ως το «πιο οργισμένο, γνωστό και καυστικό πολιτικό σχόλιο που έκανε το χιπ-χοπ στις ΗΠΑ» μετά το «Fear of a black planet» των Public Enemy. Άχαστοι.

21/9, Πάρκο Τρίτση, Ίλιον

ΠΑΡΤΙ

Fatboy Slim

Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, βασικός εκφραστής του big beat, παραγωγός τεράστιων επιτυχιών όπως το «Praise You», το «Right here, right now» και το «The Rockafeller Skank» έρχεται στην Ελλάδα στο Bolivar για ένα ξέφρενο must go beach party.

21/9, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, είσοδος:20-30 ευρώ

From Athens to Brussels with love

Η ταράτσα του Ρομάντσου γεμίζει ρομαντισμό χάρη σε ένα πάρτι γεμάτο αγάπη με τους Coupdetat & 132_Hertz, Noff, Eiger Drums Propaganda, pink.wav κ.ά. Από νωρίς μέχρι αργά το βράδυ.

20/9, 21:00, Bios Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 10 ευρώ

Astrorila

To σύμπαν της ανεξάρτητης δισκογραφικής Orila κάνει κατάληψη στο νέο χώρο του Astron με ολονύκτια live και DJ sets από τους Claudia, Socrates Antypas, Turbo Teeth, Accou και Janet Davis.

21/9, 23:00, Astron, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2024

Για δεύτερη χρονιά, το πιο σημαντικό ανεξάρτητο φεστιβάλ στήνει ξανά για δύο νύχτες τρία stages. Ο φετινός επιμελητής, ο Metaman, κρατώντας την αόρατη κορδέλα που ενώνει τη Λένα Πλάτωνος με τον Eddie Dark, πλέκει τον ιστό ενός φεστιβάλ ανοιχτού με όλη τη σημασία της λέξης και τα βλέμματα στραμμένα στην επιστροφή των Regressverbot και των Victory Collapse. Το πλήρες line-up έχει ως εξής: Κ. Βήτα, Regressverbot, Λένα Πλάτωνος, Echo Tides, Lost Bodies, Penny+Sci-Fi River, Eddie Dark, Dolly Vara, Krista Papista, Vassilina, Kristof, Larry Gus, Dramachine, Ολίνα, Expe, Evripidis and His Tragedies, Victory Collapse, Molyneaux+Agatha, Α. Επίθετη, DJ Pitsouni, Tropical Geometry, Στέλιος Λαλούσης και Metaman.

20-21/9, 19:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: 20-32 ευρώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Τα μυστικά του Παρθενώνα

Τι κάνει τον ναό του Παρθενώνα μοναδικό; Τι ρόλο παίζει ο αριθμός 1.618….. και γιατί κανένα κομμάτι του κτιρίου δεν είναι το ίδιο με το άλλο; Προς τα πού είναι προσανατολισμένος ο ναός και γιατί; Είναι αλήθεια ότι κανένας σεισμός δεν τον επηρέασε; Πώς, ενώ δεν είχε παράθυρα, φωτιζόταν το εσωτερικό του; Πώς ο Φειδίας κατάφερε να δημιουργήσει μέσω του γλυπτού διάκοσμού του ένα κρυπτογραφημένο κώδικα μηνυμάτων; Όλα αυτά τα ερωτήματα βρίσκουν απαντήσεις σε μια βραδινή ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης.

20/9, 19:00, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, είσοδος: 12-15 ευρώ