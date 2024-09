Πέθανε ο συνδημιουργός του «My Heart Will Go On» από τον Τιτανικό

Ο Γουίλ Τζένινγκς, ο συνδημιουργός τεράστιων επιτυχιών όπως το My Heart Will Go On της Celine Dion από την ταινία Τιτανικός, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Τζένινγκς πέθανε στο σπίτι του στο Τέξας, είπε ο φροντιστής του στο Hollywood Reporter. Η αιτία θανάτου δεν προσδιορίστηκε.

Σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών, ο άνθρωπος από τη μικρή πόλη Kilgore του Τέξας, ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ το 1976 και το 1977 συνεργάστηκε με τον συνθέτη Richard Kerr για να γράψει το Looks Like We Made It του Barry Manilow.

Το ζευγάρι επανενώθηκε για το top 10 hit του καλλιτέχνη, Somewhere in the Night, δύο χρόνια αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τζένινγκς συνεργάστηκε σε μια σειρά από τραγούδια για soundtracks ταινιών, που του έφεραν τεράστια αναγνώριση.

Το 1983 ο Τζένινγκς κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για το τραγούδι Up Where We Belong, γραμμένο για το An Officer and a Gentleman του Taylor Hackford.

Οκτώ χρόνια μετά και κέρδισε ένα βραβείο Grammy, καθώς και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, για τη συγγραφή των στίχων στο Tears in Heaven του Eric Clapton για την ταινία Rush.

Αλλά πάνω από όλα αυτά, ήρθε το κλασικό πλέον My Heart Will Go On της Σελίν Ντιόν, που γράφτηκε για τον Τιτανικό του Τζέιμς Κάμερον - σαρώνοντας ένα Όσκαρ, μια Χρυσή Σφαίρα και ένα βραβείο Grammy το 1998.

Ήταν υποψήφιος για συνολικά έξι βραβεία Grammy και είχε κερδίσει τρία,

Το 2006, η κληρονομιά του εδραιώθηκε όταν εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame.



Με πληροφορίες από BBC

