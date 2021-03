Ο ηθοποιός Τζορτζ Σίγκαλ πέθανε σε ηλικία 87 ετών εξαιτίας μετεγχειρητικών επιπλοκών μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του Σόνια.

Ο Σίγκαλ έγινε διάσημος για το ρόλο του Νικ από την κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Έντουαρντ Άλμπι «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» σε σκηνοθεσία Μάικ Νίκολς με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, για τον οποίο ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου.

Ο Σίγκαλ γεννήθηκε στο Γκρέιτ Νεκ, ένα τότε προάστιο της της Νέας Υόρκης σε μια οικογένεια Ρωσο-Εβραίων μεταναστών και ενδιαφέρθηκε για τον κινηματογράφο όταν ήταν εννέα ετών και είδε την ταινία του Alan Ladd, This Gun for Hire. Ο ίδιος έλεγε αργότερα ότι του άρεσε αυτή η αίσθηση της ψευδαίσθησης. Άρχισε να παίζει μουσική με μια σχολική μπάντα και μετά το θάνατο του πατέρα του μετακόμισαν στην πόλη. Αποφοίτησε από το George School της Πενσυλβανίας το 1951 και παρακολούθησε το Haverford College. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το Columbia College of Columbia University το 1955 με πτυχίο στις τέχνες του θεάματος και το δράμα.

Σπούδασε στο Actors Studio με τον Lee Strasberg και άρχισε την καριέρα του με ρόλους στο Μπρόντγουέι. Το 1961 υπέγραψε με την Columbia Pictures κάνοντας το ντεμπούτο του στην ταινία Young Doctors. Άρχισε να κάνει τηλεόραση σε διάσημες αμερικάνικες σειρές της εποχής όπως οι Alfred Hitchcock Presents, το Armstrong Circle Theatre και το Naked City.

Πρωταγωνίστησε σε ταινίες θρυλικών σκηνοθετών, όπως του Στάνλεϊ Κράμερ (Ship of Fools, 1965), ή του Σίντνι Λιούμετ (Bye Bye Braverman, 1968). Έπαιξε τον διανοούμενο με πόρνη την Barbra Streisand στη δεκαετία του 1970 στο The Owl and the Pussycat, τον εξαπατημένο σύζυγο με την Glenda Jackson στο A Touch of Class του 1973 , τον απελπισμένο τζογαδόρο ς με τον Elliot Gould στην ταινία του Άλτμαν και ένα ληστή τραπεζών με την Jane Fonda στο Fun with Dick and Jane.

Ο Σίγκαλ έπαιζε επί σειρά ετών σε αγαπητές τηλεοπτικές σειρές ρόλους όπως του εκδότη Jack Gallo στη σειρά του NBC Just Shoot Me από το 1997 έως το 2003, και ως Albert "Pops" Solomon στο The Goldbergs από το 2013. Η πολύχρονη καριέρα του στην τηλεόραση σε ρόλους συζύγου και πατέρα τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό.