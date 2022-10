Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν, ο Χάγκριντ του «Χάρι Πότερ»

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών, ο αγαπημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν που συνδέθηκε άρρηκτα με την κινηματογραφική μεταφορά των ταινιών «Χάρι Πότερ».

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο ατζέντης του στο Deadline.

Ο σταρ των επιτυχημένων φιλμ Χάρι Πότερ, Τζέιμς Μποντ και Κράκερ πέθανε στο νοσοκομείο κοντά στο σπίτι του στο Λάρμπερτ της Σκωτίας. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο βραβευμένος ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Κόλτρεϊν, υποδύθηκε αξέχαστα τον θηροφύλακα του Χόγκουαρτς, Ρούμπεους Χάγκριντ, στις ταινιες του Χάρι Πότερ. Απολάμβανε τεράστια δημοτικότητα ως μισός γίγαντας-μισός μάγος.

Ο ηθοποιός κατέκτησε τις τηλεοπτικές οθόνες ως ιατροδικαστής ψυχολόγος Dr Edward 'Fitz' Coltrane στο τηλεοπτικό δράμα Cracker, για το οποίο κέρδισε τρία συνεχόμενα βραβεία BAFTA καλύτερου ηθοποιού.

Aξέχαστες ήταν και οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως το Nuns On The Run, η Mona Lisa και το Ocean’s 12.

Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ GoldenEye και The World is not Enough, στις οποίες έπαιξε τον Valentin Dmitrovich Zukovsky, έναν από τους σημαντικούς του ρόλους.

Ο Κόλτρεϊν, κατά κόσμον Anthony Robert McMillan είχε γεννηθεί στο Rutherglen της Σκωτίας το 1950. Υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα στα 20 του ως φόρο τιμής στον σαξοφωνίστα της τζαζ Τζον Κόλτρεϊν και εισέβαλε στη θεατρική παραγωγή του Byrne The Slab Boys.

Οι πρώτοι κινηματογραφικοί ρόλοι περιλάμβαναν τον Flash Gordon και τη Mona Lisa πριν εμφανιστεί στη μικρή οθόνη στο Tutti Frutti και στη συνέχεια στο Blackadder the Third.

Το Cracker τον έκανε ευρέως γνωστό στη δεκαετία του 1990 ενώ το 2001 έκανε το ντεμπούτο του στον «Χάρι Πότερ». Τα υπόλοιπα είναι κινηματογραφική ιστορία.

«Η κληρονομιά αυτών των ταινιών είναι ότι η γενιά των παιδιών μου θα τις δείξει στα παιδιά της. Έτσι, εύκολα θα βλέπουν αυτές τις ταινίες σε 50 χρόνια» δήλωνε στο φακό για το συγκινητικό reunion που είχε προβληθεί τη φετινή πρωτοχρονιά. «Εγώ δεν θα είμαι εδώ δυστυχώς... Αλλά ο Χάγκριντ θα είναι».

Με πληροφορίες του Deadline