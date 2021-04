Πέθανε, μετά από μακρά μάχη με ανίατη ασθένεια, ο Morris “B.B.” Dickerson, μπασίστας του θρυλικού ροκ – φανκ συγκροτήματος War, που μεσουράνησε κατά τη δεκαετία του ’70.

Ο Αμερικανός μουσικό κατέληξε την Παρασκευή σε νοσοκομείο του Long Beach, σύμφωνα με το Billboard. Ήταν 71 ετών. Γεννημένος στη νότια Καλιφόρνια ο Dickerson ήταν ένας από τους επτά μουσικούς που πλαισίωσαν τον Eric Burdon για τη δημιουργία των War. Το σχήμα κέρδισε τα ακροατήρια ήδη από τον πρώτο του δίσκο, «Eric Burdon Declares ‘War’» με τον ριζοσπαστικό του ήχο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλά σχήματα του είδους και βρέθηκε στο απόγειό του λίγα χρόνια μετά, με τον δίσκο «The World Is A Ghetto».

Ο δίσκος, που επεκτείνεται ακόμα πιο βαθιά στη soul και στη jazz, βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων το 1973 σύμφωνα με Billboard, ενώ το Rolling Stone τον έχει συμπεριλάβει στους 500 σπουδαιότερους δίσκους όλων των εποχών. To 1975 οι War βρέθηκαν ξανά στο Top 10 με το κομμάτι «Why Can’t We Be Friends?» το οποίο αναμεταδόθηκε σε Σοβιετικούς κοσμοναύτες και Αμερικανούς αστροναύτες που συμμετείχαν στην κοινή διαστημική αποστολή Apollo-Soyuz. Τη σύνθεση του κομματιού συνυπέγραψε ο Dickerson.

Ο Dickerson βοήθησε το σχήμα να διαμορφώσει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ως μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης. Ήταν ο τραγουδιστής του δεκάλεπτου «The World Is a Ghetto» ενώ η μπασογραμμή του είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του «Low Rider». Έφυγε από την μπάντα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 κατά την ηχογράφηση του δωδέκατου δίσκου τους «The Music Band».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μαζί με άλλα μέλη των War, σχημάτισε τους Lowrider Band.





Με πληροφορίες από Pitchfork/thewrap/Billboard