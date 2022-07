Parklife και Music Escapades: Καλοκαιρινές συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στο KΠΙΣΝ

Οι δύο αγαπημένες σειρές συναυλιών, Parklife και Music Escapades που γίνονται σε δυο διαφορετικά σημεία στο KΠΙΣΝ επιστρέφουν με ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και από διαφορετικά μουσικά είδη για να γεμίσουν πέντε ζεστές βραδιές του Ιουλίου. Όλες οι συναυλίες είναι με ελεύθερη είσοδο.

Στο Parklife που γίνεται στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα εμφανιστούν:

Yasmin Levy

Η Yasmin Levy με καταγωγή από την Τουρκία και μετανάστρια πρώτης γενιάς στο Ισραήλ παντρεύει το Ladino, ένα μεσαιωνικό είδος τραγουδιού στα «εβραϊκά» ισπανικά με στοιχεία φλαμένκο και παραδοσιακής τουρκικής μουσικής. Δημιουργεί έτσι έναν άκρως μεταμοντέρνο ήχο της world music που την έχει κάνει διεθνή σταρ. Έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Κορυφαία στιγμή της το άλμπουμ Mano Suave που κυκλοφόρησε το 2007 αλλά μέχρι και το 2021 εξακολουθούσε να βρίσκεται τόσο στο top 10 των World Music Charts. Τελευταία μεγάλη επιτυχία της ήταν το χορευτικό remix στο κομμάτι La Alegria. (2/7)

Arrested Development

Facebook Twitter

Στην δεκαετία του ’90 και με την έκρηξη του χιπ χοπ στην Αμερική μια παρέα από την Ατλάντα έβαλε τις βάσεις για το πολιτικό και κοινωνικό ραπ. Οι Arrested Development κυκλοφόρησαν το 1992 το 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of…, έναν αισιόδοξο ύμνο στην αφροαμερικανική κουλτούρα που πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και τους χάρισε δύο βραβεία Grammy. Έγραψαν το κομμάτι Revolution για την ταινία Malcolm X του Spike Lee, βοήθησαν οικονομικά τον αγώνα του Νelson Mandela στη Νότια Αφρική, και το 1996 έκαναν ένα διάλειμμα για να επιστρέψουν το 2000, με αλλαγές στη σύνθεσή τους και τον Speech να παραμένει «ο εγκέφαλός τους». Σήμέρα έχουν κυκλοφορήσει 15 συνολικά άλμπουμ. (15/7)

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ / Dark Side of the Moon – 50 Year Anniversary

Facebook Twitter

Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το Dark Side of the Moon τον Μάρτιο του 1973, σηματοδοτόντας μια μεγάλη στροφή στην καριέρα τους μετά την αποχώρηση του Syd Barrett από το γκρουπ. Με περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει το συγκρότημα. Από το θρυλικό εξώφυλλο των Hipgnosis ως τα κομμάτια που ακούγονται το ίδιο φρέσκα και σήμερα, όπως τα Money, The Great Gig in the Sky και Us and Them. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζουν τη «Συμφωνική Πλευρά του Φεγγαριού» σε ενορχήστρωση του Αχιλλέα Γουάστωρ, προετοιμασία χορωδίας από τον Μιχάλη Παπαπέτρου και μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, δίνοντας μια νέα πνοή στο κλασικό αυτό άλμπουμ που σημάδεψε τα 70s. (28/7)

Στα Πανοραμικά Σκαλιά θα εμφανιστούν:

Jef Maarawi και Jack Heart

Δύο από τους πιο ενδιαφέροντες singer-songwriters της αθηναϊκής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Ο Jef Maarawi μπορεί να γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όμως είναι στην Αθήνα που έχει διαγράψει την καλλιτεχνική του πορεία, σε θέατρο και μουσική. Έχει κυκλοφορήσει τρεις δίσκους στην Inner Ear με το περσινό του άλμπουμ Terra Papagalli έναν φόρο τιμής στην αθηναϊκή exotica να συγκαταλέγεται στα καλύτερα του 2021). Στον αντίποδα, ο Jack Heart (κατά κόσμον Νικόλας Κοκολάκης, με καταγωγή από την Τήνο) πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από ένα κομμάτι του Bob Dylan κι έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ μαζί με τους Love Ghosts, συνδυάζοντας τον σύγχρονο κιθαριστικό ήχο με την κληρονομιά της παραδοσιακής τραγουδοποιίας. (8/7)

Παυλίνα Βουλγαράκη και Tfatfy

Facebook Twitter

Η Παυλίνα Βουλγαράκη, μια Ελληνίδα τραγουδοποιός που προσπαθεί να ενώσει με την μουσική της το έντεχνο με την ποπ παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε μεγάλες γυναικείες φωνές που τη διαμόρφωσαν: από τη Sade, τη Stevie Nicks, την PJ Harvey και την Grace Slick, μέχρι τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Χαρούλα Αλεξίου, την Αρλέτα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πριν από την εμφάνισή της θα ανέβουν στην σκηνή οι Tfatfy, ένα αθηναϊκό κουαρτέτο-supergroup που αποκαλύπτει ένα διαφορετικό πρόσωπο των μελών του, που έχουμε γνωρίσει σε άλλα σχήματα, όπως Modrec, Knight Night, Planet of Zeus κ.λπ. Μόνο που εδώ βγάζουν μια fusion αυτοσχεδιαστική διάθεση και κινούνται σε πιο jazz/funk μονοπάτια. (21/7)