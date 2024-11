Το παράπονο της Κίντμαν από τον Σκορσέζε: Θέλω να συνεργαστούμε, αν κάνει καμιά ταινία για τις γυναίκες

Η Νικόλ Κίντμαν δήλωσε ότι θα συνεργαζόταν με τον Μάρτιν Σκορσέζε, αφήνοντας υπονοούμενα για τη συμπεριληπτικότητά του, όσον αφορά τις γυναίκες ηθοποιούς.

Μέσω πρόσφατων δηλώσεών της, η Νικόλ Κίντμαν εγκάλεσε διακριτικά τον Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος στις περισσότερες ταινίες του επικεντρώνεται σε άνδρες πρωταγωνιστές.

Όταν ρωτήθηκε από το Vanity Fair για τους σκηνοθέτες με τους οποίους θα ήθελε να συνεργαστεί στην καριέρα της, η Κίντμαν απάντησε, μεταξύ άλλων και το όνομα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Η απάντησή της όμως, συνοδεύτηκε και από το αιχμηρό σχόλιο - παράπονο της ίδιας και πιθανότητα πολλών γυναικών συναδέλφων της από το Χόλιγουντ.

