«Οξυγόνο» στη Στέγη, Ghostface Killah στο Faust, Amelie Lens στα Λιόσια και Layla Benitez στο Μοναστηράκι

ΘΕΑΤΡΟ

Οξυγόνο

Τι σε κάνει να αναπνέεις; Τι σου στερεί τον αέρα; Σε τι πιστεύεις; Σε τι ορκίζεσαι; Το Οξυγόνο του Ιβάν Βιριπάγιεφ, έργο-μανιφέστο των ’00s, παρουσιάζεται ως αντίδοτο στην «ψυχοπολιτική ασφυξία» της Generation Z σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Ένας θίασος 25 ατόμων, όλοι και όλες τους εκπρόσωποι αυτής της γενιάς, σε μια spiritual rave εμπειρία.

21/11-12/1, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 14:00, είσοδος: 18-28 ευρώ

Frankenstein & Eliza

Facebook Twitter Φωτ.: Μαρίζα Καψαμπέλη

Ο πασίγνωστος «ανήσυχος» ήρωας της Μέρι Σέλεϊ φτάνει μέχρι τον ψηφιακό αιώνα μας με στόχο να δημιουργήσει ένα «πλάσμα» προς όφελος της ανθρωπότητας. Θα τα καταφέρει αυτήν τη φορά ή θα μας προικίσει με άλλο ένα τέρας; Και πού θα αναμετρηθεί μαζί του, τώρα πια που οι πάγοι στον Αρκτικό Κύκλο λιώνουν;

21/11-22/12, θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλ. Βικτωρίας, Τετ., Κυρ. 19:30, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, είσοδος: από 12 ευρώ

Δον Ζουάν

Ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος και η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου συνθέτουν μια νέα αφήγηση γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο. Από τον Μολιέρο μέχρι τον λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας. Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες.

22/1-5/1/2012, θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: από 18 ευρώ

Φόβος

Facebook Twitter Ο Μάριος Κακουλλής μεταφέρει επί σκηνής το διήγημα του Στέφαν Τσβάιχ.

Μια παντρεμένη κυρία της μεγαλοαστικής τάξης βγαίνει από το σπίτι του εραστή της. Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα προσέχει κάθε της βήμα. Πίσω από κάθε κλειστή πόρτα, σε κάθε σκοτεινό διάδρομο, στο κρύο κλιμακοστάσιο, στην είσοδο της πολυκατοικίας, παραμονεύει ο κίνδυνος να την πιάσουν, να την ανακαλύψει κάποιος. Ούτε η ίδια δεν θυμάται πόσες φορές έχει κάνει την ίδια ακριβώς διαδρομή, τα ίδια ακριβώς βήματα, τις ίδιες ακριβώς σκέψεις. Πόσες φορές έχει διαπεράσει το σώμα της ο ίδιος ακριβώς φόβος. Ο Μάριος Κακουλλής μεταφέρει επί σκηνής το διήγημα του Στέφαν Τσβάιχ με την Κατερίνα Παπουτσάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

23/11-22/12, Θέατρο του Νέου Κόσμου - Κάτω Χώρος, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Φιξ, Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: από 14 ευρώ

Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ

Facebook Twitter Ο Νίκος Ιωαννίδης.

Δημήτρης Τσαφέντας, μία από τις πιο αμφισβητούμενες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, ο άνθρωπος που το 1966 άλλαξε για πάντα την πορεία της Νότιας Αφρικής, δολοφονώντας τον Χέντρικ Φερβούντ, τον αρχιτέκτονα του απαρτχάιντ. Έλληνας ομογενής, μιγάς, στάθηκε απέναντι σε μια κοινωνία που δεν τον αποδεχόταν, καταδικάστηκε και έμεινε 33 χρόνια σε φυλακή-ψυχιατρείο της Πρετόρια. Πέθανε σε κελί απομόνωσης το 1999. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Νίκος Ιωαννίδης σε κείμενο Γιώργου Δαμιανού και σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη.

24/11-30/12, Θέατρο Από Κοινού, Ευπατριδών 4, Αθήνα, Κυρ. 19:30, Δευτ. 21:00, είσοδος: από 12 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

The party

Facebook Twitter Μια παράσταση σύγχρονου χορού με την αισθητική της μαύρης κωμωδίας.

Μια παράσταση σύγχρονου χορού με την αισθητική της μαύρης κωμωδίας. Ένα ζευγάρι υποδέχεται καλεσμένους σπίτι του για να γιορτάσουν την προαγωγή της γυναίκας. Ο οικοδεσπότης όμως, πίνοντας κρασί, βυθίζεται στις σκέψεις του και κάνει αποκαλύψεις που θα δώσουν στο πάρτι μια απροσδόκητη τροπή.

24/11-15/12, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Κυρ. 20:30, είσοδος: από 10 ευρώ

Ρωγμές

Facebook Twitter Η Χριστίνα Κυριαζίδη.

Μια χοροθεατρική σκηνική σύνθεση (solo performance) της Ελληνίδας ποιήτριας και ερμηνεύτριας Χριστίνας Κυριαζίδη και του Ισλανδού συνθέτη Smári Gudmundson. Η παράσταση περιστρέφεται γύρω από μια γυναικεία φιγούρα σε ένα ξέφρενο ψυχικό, σωματικό και λεκτικό παραλήρημα. Μια ανώνυμη γυναίκα, από το σώμα της οποίας ξεπηδούν μνήμες άλλων γυναικών.

25/11-17/12, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Κυρ. 20:30, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: από 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Mirrors

Facebook Twitter Maria Hassabi, Mirrors, 2024, Acrylic gold mirrors with 9 photographs mounted on aluminum panel, wood, 400 x 600 x 5 cm, Installation view at Unlimited, Basel, 2024

Εννέα φωτογραφίες σε ένα μεγάλο πλαίσιο αποτελούμενο από χρυσούς καθρέφτες απεικονίζουν παραμορφωμένες φιγούρες στην ίδια χρωματική παλέτα. Η Μαρία Χασάπη χρησιμοποιεί καθρέφτες για να αποτυπώσει τις αντανακλάσεις των κινήσεων των χορευτών ως έναν τρόπο αφαίρεσης του σώματος σε ένα επίπεδο που δεν μπορεί να αντιληφθεί το γυμνό μάτι. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί ως σχόλιο για την επιρροή των μέσων ενημέρωσης στη διαμόρφωση της αντίληψής μας.

21/11-17/1/2025, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο

Φρόνηση και Πάθος

Facebook Twitter Στο έργο του Δημήτρη Παπαδόπουλου η ζωγραφική συνδέεται βαθιά με το εικαστικό ιδίωμα των πατέρων της Αναγέννησης.

Στο έργο του Δημήτρη Παπαδόπουλου η ζωγραφική συνδέεται βαθιά με το εικαστικό ιδίωμα των πατέρων της Αναγέννησης, π.χ. του Ντα Βίντσι, του Ραφαήλ και του Ρέμπραντ. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης διαμορφώνει τις επιρροές αυτές με μια σύγχρονη ματιά, αφαιρώντας και αναπλάθοντας το φόντο και επιμέρους στοιχεία. Η ένδυση, τα σχήματα και τα μοτίβα αποκτούν κεντρικό ρόλο, αναδεικνύοντας μια σύγχρονη αφαιρετική γλώσσα που επαναφέρει το εμβληματικό ύφος της Αναγέννησης, ενώ συνομιλεί με το παρόν.

21/11-12/12, Κέντρο Τεχνών ΜΕΤΣ, Ευγενίου Βουλγάρεως 6, Μετς

Fluid Beauty

Facebook Twitter «Όποτε έρχομαι σε επαφή, εν γένει, με τη φύση συντελείται κάτι αποκαλυπτικό».

Το εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης η Εύα Μπέρλερ αναφέρει: «Η έκθεση απαρτίζεται από διαφορετικές ενότητες, στις οποίες παρουσιάζονται οι παράλληλοι υδάτινοι κόσμοι που συνυπάρχουν εντός μου και γύρω μου. Όποτε έρχομαι σε επαφή, εν γένει, με τη φύση συντελείται κάτι αποκαλυπτικό και έρχονται στην επιφάνεια τα πιο βαθιά συναισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης, δέους και λύτρωσης».

22/11-1/12, Ιfocus Gallery, Ιπποκράτους 13, Αθήνα, Δευτ., Τετ., Παρ.: 13:00-18:00, Τρ., Σάβ.-Κυρ. 17:00-20:30

Το Forum

Facebook Twitter Σκηνικά, ρούχα, κοσμήματα, όλα μέσα σ’ ένα ευφάνταστο σκηνικό.

Το Forum ήταν γνωστό στέκι του Κοσμά Πανωρίδη στον Πειραιά τη δεκαετία 1980-1990. Σκηνικά, ρούχα, κοσμήματα, όλα μέσα σ’ ένα ευφάνταστο σκηνικό μαρτυρούσαν ότι ο Κοσμάς Πανωρίδης θα είχε πορεία στο θέατρο, σκηνικά, κουστούμια, κάνοντας ταξίδια και παραστάσεις σε πόλεις του κόσμου.

22/11-1/12, Gallery Art Prisma, Κουντουριώτου 187, Τρ., Πέμ.-Παρ. 10:30-15:00 & 18:00-21:00, Τετ., Σάβ. 10:30-15:00

Sunday Afternoon

Facebook Twitter Nicole Economides, Birthday blue, 2024, Οil on canvas, 35 x 35 cm (in 12 parts), courtesy the artist and Callirrhoë, Athens

Η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνις Νικόλ Οικονομίδου στην καλλιτεχνική της πρακτική καταπιάνεται με θέματα μνήμης, μετανάστευσης και ταυτότητας, εμβαθύνοντας τόσο σε προσωπικές εμπειρίες όσο και σε πολιτιστικά σημεία αναφοράς. Παρουσιάζει έναν προσωπικό στοχασμό πάνω στην επίδραση της οικονομικής μετανάστευσης στις ατομικές και συλλογικές ταυτότητες, διερευνώντας την πολύπλοκη αλληλεπίδραση της γλώσσας και του πολιτισμού στη διαμόρφωση ξεχωριστών εμπειριών του ανήκειν.

22/11-18/1, Calliroe, Σίνα 9, Αθήνα

Shut your eyes and see

Facebook Twitter Νάκης Παναγιωτίδης, Το δραπετεύον βλέμμα του ποιητή II, 2011. Κάρβουνο και παστέλ σε καμβά με οπίσθιο φωτισμό, 125 × 170 εκ.

Το έργο του Νάκη Παναγιωτίδη χαρακτηρίζεται από τη χρήση λιτών και πολύ διαφορετικών μεταξύ τους υλικών, από πέτρες και πίσσα μέχρι neon και φωτογραφίες, καθώς και από τις διαφορετικές τεχνικές με τις οποίες έχει κατά καιρούς πειραματιστεί, χωρίς να ακολουθεί συγκεκριμένες φόρμες. Στην αναδρομική αυτή έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 30 έργα μεγάλων διαστάσεων, αντιπροσωπευτικά όλων των τεχνολογιών και των υλικών που έχει χρησιμοποιήσει ο Παναγιωτίδης στην καλλιτεχνική του πορεία.

27/11-2/3/2025, Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, Δευτ., Τετ., Πέμ., Σάβ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ. 10:00-20:00

ΠΑΡΤΙ

Layla Benitez

Facebook Twitter Η καταξιωμένη Νεοϋορκέζα DJ και μουσική παραγωγός έχει κερδίσει την αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο με τα δυναμικά DJ sets της.

Γνωστή για το ιδιαίτερο στυλ της που συνδυάζει deep house με soul μελωδίες, η καταξιωμένη Νεοϋορκέζα DJ και μουσική παραγωγός έχει κερδίσει την αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο με τα δυναμικά DJ sets και τις δημιουργίες της. Η εμφάνισή της στην Αθήνα υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη έντονα grooves, uplifting beats και αιχμηρές μελωδίες. Μαζί της η Innassi και οι Reign of Time.

24/11, 21:00, Crust Basement, Πρωτογένους 13, Ψυρρή, είσοδος: 20 ευρώ

Amelie Lens with KI/KI

Facebook Twitter Η απόλυτη σούπερσταρ Amelie Lens έρχεται στην Αθήνα.

Η απόλυτη σούπερσταρ Amelie Lens και η αινιγματική KI/KI υπόσχονται να βάλουν φωτιά στην κεντρική αρένα του SUNEL Arena. Ετοιμαστείτε για μια βραδιά ακατάπαυστης ενέργειας και ήχων. Time to light up the dancefloor!

23/11, 23:00, SUNEL Arena (Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων), Κωνσταντινουπόλεως 59, Άνω Λιόσια, είσοδος: από 35 ευρώ

Eden presents Hunee

Facebook Twitter Ο Hunee έχει πολύ στενή σχέση με το dancefloor και το κοινό.

Ο ατρόμητος Κορεάτης Hunee, μεγαλωμένος στο Βερολίνο, γνωστός ως eclectic selector και παραγωγός, έχει κατακτήσει την deep house, disco, vintage italo και techno σκηνή με τα ταξιδιάρικα sets του. Παρακολουθώντας τον να χορεύει, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Hunee έχει πολύ στενή σχέση με το dancefloor και το κοινό. Είναι ένας DJ που γιορτάζει με τους ανθρώπους μεταφέροντάς τους σε ένα μουσικό ταξίδι που ξεπερνά το χρόνο και τον τόπο.

24/11, 16:30, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, είσοδος: 15-23 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ghostface Killah & Inspectah Deck

Facebook Twitter Ο Ghostface Killah.

Δύο θρυλικά μέλη των Wu-Tang Clan, ο Ghostface Killah και ο Inspectah Deck, έρχονται στην Αθήνα. Οι Wu-Tang Clan, το μεγαλύτερο ραπ γκρουπ όλων των εποχών, αποτελούνται από τους εξής οκτώ MCs: RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God και Masta Killa. Μέχρι τον θάνατό του το 2004 συμμετείχε και ο Ol’ Dirty Bastard. Ο Ghostface Killah, ο Method Man και ο Ol’ Dirty Bastard ήταν οι τρεις MCs που ξεχώρισαν αμέσως από το υπόλοιπο κλαν και έλαμψαν και ως solo καλλιτέχνες. Η διαμάχη μεταξύ Ghostface Killah και Method Man για το ποιος είναι ο καλύτερος παραμένει ανάμεσα στους φίλους της rap μουσικής.

23/11, 21:00, Floyd, Πειραιώς 117, Αθήνα, είσοδος: 35-40 ευρώ

Crippled Black Phoenix

Facebook Twitter Οι Crippled Black Phoenix γιορτάζουν την 20ή τους επέτειο.

Πολλά έχουν γραφτεί και ακόμα περισσότερες υπήρξαν οι εσφαλμένες εικασίες για τους Crippled Black Phoenix, κάτι που συνέβαλε στη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που συνοδεύει το γκρουπ. Σήμερα, γιορτάζουν την 20ή τους επέτειο. Ο τωρινός πυρήνας του γκρουπ αποτελείται από τον ιδρυτή, πολυοργανίστα και συνθέτη Justin Greaves, την τραγουδίστρια και στιχουργό Belinda Kordic, τον τραγουδιστή και στιχουργό Joel Segerstedt, τον κιθαρίστα Andy Taylor και τη Helen Stanley σε πιάνο, τρομπέτα και synth.

23/11, 20:00, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, είσοδος: 25-32 ευρώ

The Bad Poetry Social Club

Facebook Twitter Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Οι The Bad Poetry Social Club (Π.Ι.Ε.Β., α. επίθετη, Fâné, Β. Σέργη, MFS) προσγειώνονται στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για μια μοναδική βραδιά προφορικής ποίησης με συνοδεία μουσικής. Θα επαναπαρουσιάσουν τον νέο τους δίσκο «Setta» και παλιότερα κομμάτια τους σε ένα κονσέρτο για πιάνο και βιολί. Μαζί τους ο πιανίστας των Kepler is Free, Νικηφόρος Nugent, και ο βιολιστής Χρήστος Βαλεντίνος Πετεβής.

23/11, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας & Πέτρου Κόκκαλη, είσοδος: 10-22 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μπραμς με τον Γκιλ Σάχαμ

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υποδέχεται έναν από τους μεγαλύτερους βιολονίστες της εποχής μας, τον βραβευμένο με Grammy Γκιλ Σάχαμ, σε ένα κοντσέρτο-φόρο τιμής στους ανθρώπινους δεσμούς που αφήνουν ανεξίτηλο πολιτιστικό αποτύπωμα. Ήταν το καλοκαίρι του 1878 που ο Γιοχάνες Μπραμς ξεκίνησε τα σχέδια για το Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα που θα αφιέρωνε στον στενό του φίλο Γιόζεφ Γιόακιμ. Στο πόντιουμ επιστρέφει ο Άγγλος αρχιμουσικός Φίνεγκαν Ντάουνι Ντίαρ.

22/11, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας & Πέτρου Κόκκαλη, είσοδος: 15-60 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Gameathlon Black Friday Edition

Από οικογένειες και μίνι geeks μέχρι τους πιο σκληροπυρηνικούς παίκτες, σίγουρα για όλους υπάρχει κάτι να δουν, να κάνουν ή να δημιουργήσουν στα 13.000 τετραγωνικά μέτρα του mega event. Οι πάνω από 20.000 επισκέπτες που φιλοξενούνται στις ημέρες της εκδήλωσης και η απίστευτη στήριξη από τις κοινότητες το έκαναν «θεσμό» που άντεξε μνημόνια, capital controls, πανδημίες, πολέμους και λίγο πολύ οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία της τελευταίας δεκαετίας, συνεχίζοντας την εξέλιξη της gaming σκηνής μέσα στα χρόνια.

22-24/11, Παρ. 17:00, Σάβ-Κυρ. 10:00, Γήπεδο Tae Kwon Do, Φάληρο, είσοδος: 7- 50 ευρώ