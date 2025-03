Όσκαρ 2025: Γιατί η ήττα της Ντέμι Μουρ άφησε πικρία στους θεατές

Η Ντέμι Μουρ κέρδιζε τα βραβεία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν για τη δυναμική της ερμηνεία στο «The Substance», μια ταινία για τις ταπεινώσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετά τα 50 στο Χόλιγουντ και ήταν το φαβορί για τα Όσκαρ 2025.

Αλλά όταν ο φάκελος άνοιξε το βράδυ της Κυριακής, η Ντέμι Μουρ, 62 ετών, έχασε από την Μάικι Μάντισον, 25 ετών, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για το ρόλο μιας σεξεργάτριας στην ταινία «Anora».

Ενώ η ερμηνεία της Μάντισον επαινέστηκε ευρέως και δεν αμφισβητείται η νίκη της, το κάπως απροσδόκητο του γεγονότος άφησε πολλούς θεατές με μια πικρία, καθώς της στέρησε - τουλάχιστον προς το παρόν - ένα «τέλειο τέλος» στην επιστροφή της καριέρας της, όπως επισημαίνουν οι New York Times.

My heart broke as much as Demi Moore’s did when she didn’t hear her name. This was her year for sure. Horror always getting unfairly treated! #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/HWlQzBbcef — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) March 3, 2025

Ένας απογοητευμένος θαυμαστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι κάθε ευχαριστήρια ομιλία της Μουρ αυτή τη σεζόν των βραβείων ήταν «καταπληκτική» και ότι θα ήθελε πολύ να ακούσει ακόμη μία από αυτήν στα Όσκαρ. «Η ερμηνεία της ήταν πραγματικά μοναδική και είμαι τόσο χαρούμενος που τόσο αυτή όσο και η ταινία έφτασαν μέχρι εδώ», είπε ο υποστηρικτής. «Μακάρι να μπορούσε να κερδίσει».

Demi Moore deserved so much more recognition and deep down, everyone knows it. She delivered the performance of a lifetime in THE SUBSTANCE and I would’ve loved to see her win tonight 💚 forever MY winner, I love her so much #Oscars pic.twitter.com/2quO01MH9q — Mar (@_martremblay) March 3, 2025

Σε ένα subreddit αφιερωμένο στην αναστάτωση της Μουρ, ορισμένοι θαυμαστές έγραψαν ότι η απώλειά της υπογράμμισε ένα από τα κεντρικά θέματα της ταινίας: Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες ηθοποιοί σε ένα Χόλιγουντ που έχει εμμονή με νεαρές γυναίκες.

Demi Moore made a movie about how Hollywood treats older actresses, only to end up losing the Oscar for Best Actress to a younger actress#Oscars pic.twitter.com/bfiXhzHG0I — ⋆Sue (@Stardelar) March 3, 2025

Ένας σχολιαστής σημείωσε ότι η ακαδημία, τουλάχιστον στο παρελθόν, «συμπαθούσε τις νεαρές γυναίκες και τους ηλικιωμένους άνδρες».

Αλλά η Μουρ φαινόταν να έχει δυναμική τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της τελετής της Κυριακής το βράδυ. Δεδομένου ότι η ακαδημία διαφοροποίησε τους καταλόγους των μελών της με δικαίωμα ψήφου τα τελευταία χρόνια, δεν θεωρείται πλέον ότι ευνοεί τους νέους, στον βαθμό που το έκανε κάποτε. Ο μέσος όρος ηλικίας των νικητών της καλύτερης ηθοποιού αυξάνεται και οι περισσότερες από τις πρόσφατες νικήτριες στην κατηγορία ήταν άνω των 40 ετών.

On the bright side Demi Moore won many awards this season and she got introduced to a new younger audience of people and I’m really hoping good scripts stack up on her desk and she just keeps getting amazing opportunities! 💖 pic.twitter.com/gBYOUNU8ag — 💫 (@heyjaeee) March 3, 2025

Η Μουρ κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ηθοποιού στα Βραβεία Επιλογής Κριτικών, στα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών και, κυρίως, στις Χρυσές Σφαίρες, όπου εκφώνησε μια ομιλία που έγινε viral.

Ενώ αποδέχτηκε τη Χρυσή Σφαίρα της, η Μουρ μίλησε με ειλικρίνεια για τους αγώνες της σταδιοδρομίας της, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψής της ως «ηθοποιού για ταινίες ποπ κορν». Είπε ότι όταν έλαβε το «απολύτως ενοχλητικό» σενάριο για το «The Substance», στο οποίο υποδύεται μια ηλικιωμένη σταρ που καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανακτήσει τη νεότητά της, βρισκόταν σε χαμηλό σημείο της καριέρας της, νομίζοντας ότι είχε τελειώσει.

«Ένα πράγμα που νομίζω ότι μεταδίδει αυτή η ταινία είναι σε εκείνες τις στιγμές που δεν πιστεύουμε ότι είμαστε αρκετά έξυπνοι, ή αρκετά όμορφοι, ή αρκετά αδύνατοι, ή αρκετά επιτυχημένοι, ή βασικά απλά δεν είμαστε αρκετοί», είπε στην ομιλία. «Είχα μια γυναίκα που μου είπε: "Απλώς να ξέρεις ότι δεν θα είσαι ποτέ αρκετή, αλλά μπορείς να ξέρεις τι αξίζεις αν απλώς αφήσεις κάτω τη μεζούρα"».

Με πληροφορίες από New York Times