Όσκαρ 2024: Η στιγμή που ο σκύλος Μέσι φαίνεται να χειροκροτεί κατά τη διάρκεια απονομής βραβείου

Οι προσεκτικοί θεατές των Όσκαρ άρχισαν να αποθεώνουν τον σκύλο Μέσι κατά τη διάρκεια της 96ης τελετής των βραβείων, καθώς απαθανατίστηκε να χειροκροτεί με τις πατούσες του.

Ο Μέσι έκανε την εμφάνισή του στο δικαστικό δράμα «Ανατομία μια πτώσης». Στα μισά της 96ης ετήσιας απονομής των βραβείων Όσκαρ, η κάμερα ξεχώρισε τον Μέσι στο κοινό, την ώρα που ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ είχε μόλις κερδίσει το βραβείο καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για τον Οπενχάιμερ.

Καθώς ανακοινώθηκε ο νικητής, οι πατούσες του Μέσι έμοιαζαν να χειροκροτούν σαν να ήταν ανθρώπινα χέρια και οι περισσότεροι ήταν βέβαιοι πως έγινε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρόλαβαν όλοι οι θεατές τη στιγμή, αλλά όσοι την πρόλαβαν την ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Anatomy of a Fall" star Messi is in the audience at this year's #Oscars. https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/Y0yuT4uLqF