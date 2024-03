Όσκαρ 2024: Η «γυμνή» απονομή του Τζον Σίνα - Το μετάνιωσε αλλά ήταν ήδη αργά

Πολλά ήταν τα απρόοπτα που σημειώθηκαν κατά τη βραδιά της 96ης απονομής των βραβείων 'Οσκαρ το βράδυ της Κυριακής, ανάμεσά τους και το σκηνικό με τον Τζον Σίνα.

Ο γνωστός παλαιστής και ηθοποιός άφησε άφωνους εκατομμύρια τηλεθεατές αλλά και τους παρευρισκόμενους στην τελετή των Όσκαρ, όταν εμφανίστηκε επί σκηνής γυμνός, προκειμένου να δώσει το χρυσό αγαλματίδιο για την βράβευση των Καλύτερων Κοστουμιών. Συγκεκριμένα ο Τζον Σίνα εμφανίστηκε γυμνός φορώντας μόνο τις παντόφλες του για να βραβεύσει την Χόλι Γουάντινγκτον, για τη δουλειά της στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Βλέποντάς τον ο Τζίμι Κίμελ έκανε την απαραίτητη εισαγωγή, απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές. «Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε σήμερα αν ένας γυμνός άνδρας έτρεχε πάνω στη σκηνή; Δεν θα ήταν τρελό;» τους ρώτησε, με τον Τζον Σίνα να κάνει την είσοδό του διστακτικά. «Άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να κάνουμε το σκετς. Δεν νιώθω καλά με όλο αυτό. Είναι μια βραδιά που χαρακτηρίζεται από κομψότητα και θα ντροπιαστώ αν κάνω ένα τόσο κακόγουστο αστείο», ανέφερε κοιτώντας τον παρουσιαστή.

Ο Τζίμι Κίμελ προσπάθησε να τον μεταπείσει, τονίζοντάς του πως το σκετς θα ήταν αστείο. «Το ανδρικό σώμα δεν είναι αστείο!», απάντησε ο ηθοποιός, ο οποίος με αργά και προσεκτικά βήματα βάδισε προς στο κέντρο της σκηνής κρατώντας ένα μεγάλο φάκελο που κάλυπτε μόνο τα επίμαχα σημεία του σώματός του. Το σκετσάκι αυτό ήταν μάλλον μία στην απονομή του 1974, όταν ξαφνικά ένας γυμνός άνδρας έτρεξε στη σκηνή των βραβείων.

