«Oppenheimer»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Η Universal κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την ταινία Oppenheimer, το τελευταίο έπος του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστή τον τηλεοπτικό Peaky Blinder, Cillian Murphy.

Το τρέιλερ σε ασπρόμαυρα πλάνα δείχνει τον Cillian Murphy ως J. Robert Oppenheimer και ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα.

«Σε 11 μήνες, 17 ημέρες, 21 ώρες κλπ» η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Μέχρι τότε το τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο είναι πολλά υποσχόμενο και σαγηνευτικό.

Στην αρχή του teaser, η Emily Blunt, η οποία υποδύεται τη γυναίκα του Oppenheimer, Katherine, ακούγεται να λέει: «Ο κόσμος αλλάζει, μεταρρυθμίζεται. Αυτή είναι η στιγμή σου».

Το Oppenheimer βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» από τον Kai Bird και τον αείμνηστο Martin J. Sherwin.

Ο Cillian Murphy πρωταγωνιστεί ως Oppenheimer, ο θεωρητικός φυσικός του οποίου η εργασία στο Manhattan Project οδήγησε στη δημιουργία της ατομικής βόμβας.

Ο Νόλαν σκηνοθετεί σε δικό του σενάριο και είναι παραγωγός μαζί με την Emma Thomas και τον Charles Roven της Atlas Entertainment.

Η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους στις 21 Ιουλίου 2023 ενώ τα γυρίσματα έγιναν στο Νέο Μεξικό, την Καλιφόρνια και το Νιου Τζέρσεϊ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Florence Pugh, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano και Kenneth Branagh.

Με πληροφορίες του Deadline