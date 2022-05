Οι ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 12 Μαΐου

Eνώ το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» έκανε την αγορά να χαμογελάσει και πάλι με τις εισπρακτικές του επιδόσεις, έξι νέες ταινίες βγαίνουν στις αίθουσες αυτή την Πέμπτη, με το βλέμμα προσανατολισμένο στα θερινά, τα οποία έχουν ανοίξει και περιμένουν να πάρουν την σκυτάλη από τις χειμερινές αίθουσες, αν ευνοήσει, επιτέλους, και ο καιρός.

Το Eπιχείρηση Κιμάς δραματοποιεί μια απίθανη, πλην αληθινή ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στην οποία είχε βασιστεί και το ξεχασμένο, πλην εξαιρετικό The Man who never was του Ρόναλντ Νίμι. Κόλιν Φερθ, Μάθιου ΜακΦέιντεν και Κέλι ΜακΝτόναλντ πρωταγωνιστούν, με τον Τζον Μάντεν του Ερωτευμένου Σαίξπηρ να σκηνοθετεί.

Η Πύρινη Οργή είναι ακόμα μια κινηματογραφική μεταφορά γραπτών του Στίβεν Κινγκ με τον Ζακ Έφρον σε ρόλο πατέρα μιας έφηβης με πυροκινητικές ικανότητες. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την εκδοχή του 1984, που άφησε αλγεινές εντυπώσεις.

Για όσους αναζητάτε μια κωμωδία της προκοπής, οι Γείτονες από Πάνω του Σεσκ Γκέι κάνουν τη δουλειά.

Από τη Γαλλία έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ταινίες είδους. Από τη μία το Κορίτσι με το Βραχιόλι, με μια νεαρή κοπέλα που βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τον θάνατο της φίλης της και το Μαύρο Κουτί, ένα ανατρεπτικό θρίλερ με ήρωα έναν αναλυτή μαύρων κουτιών αεροπλάνων που ψάχνει να βρει τι κρύβεται πίσω από ένα αεροπορικό ατύχημα.

Τέλος, εκείνοι που επιθυμούν θέαμα arthouse ευαισθησιών, θα το βρουν στο Κατ’ Οίκον Περιορισμός του Αλεξέι Γκέρμαν Jr., μια αντικαθεστωτική ταινία από τη Ρωσία.

