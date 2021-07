Τέσσερα μέλη της ακτιβιστικής και καλλιτεχνικής ομάδας Pussy Riot οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενες σύμφωνα με πληροφορίες για εξύβριση αστυνομικών με τους οποίους διαπληκτίστηκαν δημοσίως.

Η ρώσικη μπάντα των ανεξάρτητων αυτών καλλιτεχνών που αποτελεί εδώ και χρόνια μεγάλο πονοκέφαλο για το καθεστώς Πούτιν κινδυνεύει να γυρίσει πάλι στη φυλακή ενώ ήδη τα μέλη της Masha Alekhina, Sasha Sofiev, Ann Kuzminikh και Veronika Nikulshina είναι όλα αυτή τη στιγμή πίσω από τα κάγκελα.

Όταν η Μάσα Αλέχινα απελευθερώθηκε πριν από λίγες ημέρες, η ελευθερία της κράτησε μόνο μερικά λεπτά, με την αστυνομία να την περιμένει έξω από την πόρτα της φυλακής για να την οδηγήσει ξανά σε ένα αστυνομικό τμήμα για να κάνει εκτίσει άλλες 15 μέρες φυλάκισης με το βίντεο που κοινοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα να κάνει ξανά το γύρο του κόσμου.

Με τον ίδιο τρόπο και η Σάσα Σοφίεβ, μόλις απελευθερώθηκε δε χάρηκε την ελευθερία της ούτε 24 ώρες και με μια νέα σύλληψη θα μείνει άλλες 10 ημέρες στη φυλακή. Η Άνν Κουζμίνικ βγήκε έξω για δυο μέρες και της επιβλήθηκε ξανά κράτηση δέκα ημερών και η Βερόνικα Νικουλτσίνα εκτίει συνεχόμενα δυο ποινές 15 ημερών η καθεμιά.

Ένα άλλο μέλος των Pussy Riot, η σύντροφος της Αλέχινα Lucy Shtein, βρίσκεται σε κατ΄οίκον περιορισμό και της απαγορεύεται να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι της μεταξύ 8 μ.μ. και στις 6 π.μ., ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης δυο ετών.

Οι κατηγορίες εναντίον των μελών των Pussy Riot έχουν συμπεριλάβει τον «χουλιγκανισμό», τη δημόσια εξύβριση και διαμάχη με έναν αστυνομικό.

why all of us are being arrested? we don't know. at this point, simply for living. they catch us while we leave our house, while we swim in the river or do nails.



it's not even required to protest to be arrested anymore. apparently, we protest simply by existing. pic.twitter.com/l650jhGQky