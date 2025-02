Οι Black Sabbath ανακοίνωσαν την τελευταία τους συναυλία

Οι Black Sabbath συναντιούνται στη σκηνή για τελευταία φορά, στη συναυλία που ανακοίνωσαν, νωρίτερα σήμερα.

Ο Όζι Όσμπορν και η υπόλοιπη παρέα του θρυλικού συγκροτήματος δίνουν ραντεβού με το κοινό, στο Μπέρμιγχαμ, την 5η Ιουλίου. Οι πρωτοπόροι της heavy metal ηγούνται ενός θεαματικού μονοήμερου φεστιβάλ στο Villa Park, με τη συμμετοχή δεκάδων συγκροτημάτων που ενέπνευσαν, συμπεριλαμβανομένων των Metallica, Pantera, Slayer, Gojira και Anthrax.

Το σόου, θα είναι η πρώτη επί σκηνής συνάντηση των Όσμπορν, Τόνι Αϊόμι, Γκίζερ Μπάτλερ και Μπιλ Γουόρντ, μετά από 20 χρόνια και το τελευταίο live για τους Black Sabbath.

Τα έσοδα από τη συναυλία «Back to the Beginning», θα διατεθούν για δράσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τη θεραπεία του Πάρκινσον.

Εκτός από της νόσο του Πάρκινσον και τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, ο frontman, Όσμπορν, ταλαιπωρήθηκε για χρόνια από τον εθισμό και την κατάχρηση ουσιών, που τον κράτησαν μακριά από το συγκρότημα.

«Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στον τόπο που γεννήθηκα. Πόσο ευλογημένος είμαι που το κάνω με τη βοήθεια ανθρώπων που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι το πραγματικό σπίτι της metal μουσικής», ανέφερε ο 76χρονος Όσμπορν σε ανακοίνωσή του.



Η ανάρτηση με την ανακοίνωση για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath, γράφει:

«Οι αυθεντικοί BlackSabbath θα παίξουν για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Η μπάντα θα ανέβει στη σκηνή ως επικεφαλής του BACK TO THE BEGINNING στις 5 Ιουλίου στο Villa Park. Το all-star event θα γιορτάσει τους αληθινούς δημιουργούς του heavy metal και θα δει τον Όζι Όσμπορν να παίζει το δικό του σύντομο set πριν ενωθεί με τους Black Sabbath για την τελευταία του υπόκλιση. "Είναι η ώρα μου να πάω Back to the Beginning.... ώρα για μένα να επιστρέψω στον τόπο όπου γεννήθηκα", δήλωσε ο Όσμπορν. "Πόσο ευλογημένος είμαι που μπορώ να το κάνω με τη βοήθεια των ανθρώπων που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι η πραγματική πατρίδα της μέταλ. Birmingham Forever."

Οι Black Sabbath, που σχηματίστηκαν στο Μπέρμιγχαμ το 1968 και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα metal συγκροτήματα όλων των εποχών, έχουν πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της θρυλικής τους καριέρας. Ως πρότυπο για τις πολλές διαδρομές που ακολούθησε το heavy metal, η επιρροή και η σημασία των Black Sabbath είναι ζωτικής σημασίας σήμερα όσο και στις αρχές της δεκαετίας του 1970.