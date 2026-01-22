ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι Arctic Monkeys κυκλοφόρησαν το πρώτο νέο τραγούδι τους από το 2022

Τα έσοδα θα διατεθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση War Child

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Οι Arctic Monkeys κυκλοφόρησαν το «Opening Night», το πρώτο τους νέο τραγούδι εδώ και περίπου τρία χρόνια, διαθέτοντας τα έσοδα στη φιλανθρωπική οργάνωση War Child.

Το Opening Night περιλαμβάνεται στη συλλογή HELP(2), συνέχεια του ιστορικού Help του 1995, ενός άλμπουμ-πρωτοβουλίας που είχε ενώσει μεγάλα ονόματα της εποχής και είχε συγκεντρώσει 1,2 εκατ. λίρες για παιδιά που επηρεάζονται από πολέμους. Στην αρχική έκδοση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Radiohead, Blur, Sinéad O’Connor, αλλά και οι Smokin’ Mojo Filters, ένα «σούπερ γκρουπ» με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Νόελ Γκάλαχερ και Πολ Γουέλερ.

Η νέα συλλογή, που θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου, ακολουθεί την ίδια λογική, με ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό line-up. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται καλλιτέχνες που είχαν δώσει το «παρών» και το 1995, όπως η Μπεθ Γκίμπονς των Portishead και οι Ντέιμον Άλμπαρν και Γκράχαμ Κόξον των Blur, αλλά και θρύλοι όπως οι Pulp, Beck και Depeche Mode. Την ίδια στιγμή, συμμετέχει και μια νεότερη γενιά καλλιτεχνών, όπως η Olivia Rodrigo, οι Fontaines D.C., ο Cameron Winter, οι Wet Leg και ο Sampha.

Στο εγχείρημα συμμετείχε και ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο οποίος συνεργάστηκε με παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους μικρά φιλμ. Παράλληλα, παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν το παρασκήνιο της παραγωγής και της υλοποίησης του project.

Οι Arctic Monkeys ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι είναι «περήφανοι που στηρίζουν το ανεκτίμητο έργο της War Child» και ότι ελπίζουν η κυκλοφορία να συμβάλει θετικά στις ζωές παιδιών που πλήττονται από τον πόλεμο.

Την επίβλεψη της παραγωγής του HELP(2) ανέλαβε ο Τζέιμς Φορντ, που έχει κάνει παραγωγή ή συμπαραγωγή σε όλα, εκτός από ένα, τα άλμπουμ των Arctic Monkeys. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στα Abbey Road Studios τον Νοέμβριο. Ο ίδιος σημείωσε ότι το αρχικό Help είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον και ότι, με βάση τη σημερινή επικαιρότητα, το να κινητοποιηθεί ξανά η μουσική κοινότητα για έναν τόσο ξεκάθαρα θετικό σκοπό «ήταν μονόδρομος», περιγράφοντας την εμπειρία δημιουργίας του άλμπουμ ως «ιδιαίτερα δυνατή» και «σχεδόν λυτρωτική».

Η War Child εκτιμά ότι ο αριθμός των παιδιών που επηρεάζονται παγκοσμίως από πολέμους έχει αυξηθεί δραματικά, από ένα στα δέκα την εποχή που κυκλοφόρησε η συλλογή του 1995, σε ένα στα πέντε σήμερα, δηλαδή περίπου 520 εκατομμύρια παιδιά.

Με πληροφορίες από Guardian

